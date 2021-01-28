Корисні властивості помело та грейпфрута. Інфографіка

Багатий вітамінно-мінеральний склад грейпфрута й помело приносить користь для здоров’я. Великий вміст вітаміну С підвищує опірність організму, допомагає боротися з вірусами й бактеріями, особливо взимку та міжсезоння, але їх треба обережно вживати тим у кого є протипоказання.

ПОМЕЛО

Помело — вічнозелене дерево роду цитрус. Плід грушоподібної форми, у діаметрі може бути до 30 см, вага може досягати 10 кг. Колір — від світло-зеленого до жовто-рожевого. На смак солодкий.

Основні діючі речовини: плоди помело містять у 100 г продукту: білки - 0,8 г; жири - 0,04 г; вуглеводи - 8,6; вода - 88, 5 г. Калорійність у 100 г м'якоті 38 ккал. До складу входять вітаміни А, С (30-53 мг), В1, В2, В5, мінерали: кальцій (26-27 мг), калій (235 мг), залізо (0,3-0,5 мг), фосфор (22-26 мг), натрій (1 мг), клітковина, ефірні олії й органічні кислоти.

Споживання: плоди помело можна застосовувати при приготуванні різних страв з м'ясом, рибою і овочами. З нього виходять чудові джеми, варення, також цей плід використовується як прекрасне доповнення до фруктових салатів. Шкірку сушать і додають потім в чай, або роблять з неї варення, цукати. Але найбільше за все рекомендується споживати їх у свіжому вигляді, бо після теплової обробки велика кількість вітамінів пропадає.

Корисні та лікувальні властивості: користь помело для здоров’я пояснюється його найбагатшим вітамінно-мінеральним складом. Великий вміст вітаміну С підвищує опірність організму, допомагає боротися з вірусами й бактеріями, особливо взимку та міжсезоння. Його також вживають для зниження тиску, профілактики утворення тромбів в судинах і пухлин. Вживання фрукту здатне прискорювати обмінні процеси, тому його вважають корисним при дотриманні дієти.

Протипоказання:

- не варто вживати помело при алергії на цитрусові;

- при виразці шлунка дванадцятипалої кишки і підвищеній кислотності в шлунку;

- треба вживати обережно при гепатиті, нефриті й коліті.

Грейпфрут

Грейпфрут — вічнозелене дерево роду цитрус. Плоди круглі, у діаметрі від 10 до 15 см, покриті тонкою шкіркою жовтого, рожевого або червоного відтінку, з соковитим м'якушем, приємним ароматом й гіркуватим смаком. Плоди достигають у листопаді – грудні. Вважається, що цей фрукт є гібридом апельсина й помело.

Основні діючі речовини: плоди грейпфрута містять у 100 г продукту: білки - 0,7-0,9 г; жири -0,2-0,5 г; вуглеводи 9,8-10,6 г; клітковину - 0,3-0,5 г; мінеральні речовини — натрій -2,0 мг, калій - 181,0 мг, кальцій — і 2,0 - 20,0 мг, залізо - 0,25-0,30 мг, фосфор - 15,0 -17,0 мг, магній - 6,0 мг; лимонну кислоту - 5,3 г; (β-каротин - 0,02 г; тіамін - 0,037 - 0,053 мг; рибофлавін -0,031 - 0,045 мг; піридоксин - 0,045 мг, нікотинамід - 0,23-0,30 мг; аскорбінову кислоту - 45,0 мг (в кожурі -265,0 мг). Для соку ці показники дещо нижчі. Незначна гіркота зумовлюється наявністю глікозиду нарингіну. Сорти з розовим м'якушем мають забарвлення від пігментів пластиду (каротину і лікопену). Калорійність 100 г м'якоті - 30-40 ккал.

Споживають плоди частіше свіжими та переробляються на соки, варення й компоти.

Корисні та лікувальні властивості: плоди грейпфрута мають антисклеротичні й тонізуючі властивості, збуджують апетит, поліпшують травлення, підвищують діурез. Їх рекомендують вживати в дієтичному харчуванні, при гіпокінезії, авітамінозах, при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту, після виснажливих інфекційних захворювань і операцій, при фізичній і розумовій перевтомі, у разі хронічних інтоксикацій, гіпертонії і уратного уролітіазу, при підвищеній температурі тіла та після перенесеного інфаркту міокарда.

Протипоказання: грейпфрут треба вживати дозовано й обережно, якщо ви вживаєте ліки певної групи.

Так, грейпфрут не можна вживати:

- разом із ліками для зниження холестерину: всі препарати групи «статини». Річ у тому, що особливі речовини грейпфрута блокують властивість печінки синтезувати білок. Таким чином, орган не справляється зі своїми обов’язками, а одна таблетка, запита грейпфрутовим соком, прирівнюється до п’яти-десяти;

- блокатори кальцевих каналів і ліки при порушеннях ритму серця. Грейпфрут різко підвищує концентрацію засобів і підсилює ефект у кілька разів;

- не варто вживати при алергії на цитрусові. Лікарі попереджають, що алергія на грейпфрут виникає у 30–40% людей, схильних до харчових реакцій;

- у разі неправильного вживання грейпфрут завдає величезної шкоди шлунку й зубній емалі.

Велика кількість фруктових кислот викликає виразкові дефекти й протипоказана людям із хворобами шлунково-кишкового тракту.

Як часто можна їсти грейпфрут?

Щоб мінімізувати шкоду лікарі-дієтологи рекомендують включати до раціону свіжовичавлені соки, а також плоди не частіше за 1–2 рази на тиждень. Краще їсти грейпфрут у середині дня.

Не можна вживати натщесерце — це протипоказання стосується щодо всіх цитрусових.