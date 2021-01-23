Parimatch пропонує всім новим гравцям 100% страховку ставки

Parimatch приготував яскравий вітальний бонус для всіх нових гравців. При реєстрації з лендінгу компанія повертає 100% першої ставки, яка не зіграє.

Можна зробити будь-який ординар або експрес з коефіцієнтом від 1,85 на суму до 2500 і не переживати за результат спортивної події. Перемога принесе виграш, а програти просто неможливо, оскільки Parimatch все одно поверне суму ставки на рахунок.

Акція діє з 20 січня до 28 лютого. Скористатися ж бонусом можна буде протягом 7 днів після реєстрації.