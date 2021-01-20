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середа, 20 січня 2021, 11:16
Нацбанк зміцнив гривню до 28,15
20.01.2021 09:56
Укрінформ
Нацбанк зміцнив гривню до 28,15
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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