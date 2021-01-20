Як створити безпечні умови для українців в онлайн? Мінцифра та МВС провели міжнародну конференцію

19-20 січня 2021 року відбулась міжнародна конференція «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики». Участь у конференції взяли 35+ спікерів із різних країн.

Лекції та панельні дискусії охопили теми:

сучасні небезпеки Інтернету та способи боротьби з ними;

шляхи побудови безпечнішого онлайн-простору в Україні;

вплив порнографії на свідомість дітей і дорослих;

сексуальне насильство в цифровому середовищі;

блокування матеріалів та проблеми з законодавством;

штучний інтелект;

поради батькам щодо безпеки дітей в Інтернеті;

дезінформація та фейки.

Конференція відбулась в інноваційному відеоформаті — безкоштовно подивитися два дні лекцій і панельних дискусій можна на YouTube-каналі Мінцифри .

Організаторами конференції виступили Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством внутрішніх справ за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу та Міжнародного союзу електрозв'язку.

Інформаційний партнер: Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров: «Безпека онлайн — один із стратегічних пріоритетів Мінцифри. Ми впроваджуємо комплексний підхід у цьому напрямку — як-от створення і впровадження концепцій, що посилять онлайн-безпеку в країні. Ми з МВС проводимо масштабну міжнародну конференцію, в якій охоплюємо всі аспекти безпеки онлайн. Це майданчик, на якому шукають шляхи, як зробити цифрове середовище безпечним для українців з урахуванням світового досвіду».

Заступник Міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук: «Сьогодні держава об’єднує зусилля навколо безпеки людини онлайн. МВС піднімає цю проблему на рівень державної політики, вводить нові стандарти правоохоронної діяльності, ставлячи людину та її безпеку на перший план у системі безпеки та правопорядку».

Антті Хартікайнен, голова Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні, заявив: «Кіберпростір існує без кордонів, як і кіберзлочини. Але правоохоронні органи обмежені національними кордонами. Це є великим викликом, і кіберзлочинці та банди з кіберзлочинністю, на жаль, цілком усвідомлюють ці обмеження. Ось чому освіта та підвищення обізнаності є настільки важливими».

Директор Міжнародного союзу електрозв’язку Дорін Богдан-Мартін: «Пандемія COVID-19 встряхнула світ та темп розвитку суспільства, одночасно встановлюючи нові стандарти життя «у новій нормальності». В основі цього безпрецедентного переходу лежать наші діти та молодь. Як спеціалізоване агентство ООН з питань ІКТ, МСЕ призначений підтримувати роботу уряду України та всіх наших членів у забезпеченні безпечного, стійкого та інклюзивного кіберпростору».