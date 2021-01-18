Від +2%  в першому півріччі 2020, до +38% в другому. Як зростати в рік пандемії. Досвід компанії «Делівері»

Група компаній "Делівері" розпочала роботу в 2001 році. Основною спеціалізацією групи є надання транспортних та логістичних послуг для сектора В2В (суб’єкти підприємницької діяльності та корпоративний сектор) як на території України, так і за її межами.

За роки роботи група стала надійним партнером для більше ніж 500 тисяч корпоративних клієнтів, які працюють в усіх галузях економіки країни.

Як змінилась компанія та логістика для B2B сегменту коментує генеральний директор компанії Олена Сергіївна Лакатош.

Олено Сергіївно, розкажіть як загалом змінився ринок логістики для сектора B2B та В2С у 2020 році.

2020 рік став викликом для більшості компаній в усьому світі, але давайте будемо чесними, для логістичних компаній цей виклик дещо відрізнявся. Тоді, як основна маса компаній поспіхом переходила на спілкування з клієнтами в онлайн режимі, завданням логістичних компаній було якнайкраще підготуватися до обслуговування клієнтів в режимі пандемії, адже саме логістичні компанії є єдиним сполученням між клієнтом та продавцем. Ті, кому вдалася така трансформація найшвидше, і залишилися у виграші. Звичайно, наголошую, що це стосується здебільшого логістичних компаній сегменту B2C.

Щодо B2B ситуація дещо інакша. Перша хвиля карантину (ред. з 12 березня до 3 квітня) створила вимушену паузу у виробництві та реалізації товарів і сформувала так званий відкладений попит. Звичайно, пауза відобразилась на фінансових показниках логістичних компаній, що працюють здебільшого з корпоративним сегментом. Ті компанії, що використали цю паузу для внутрішніх змін і адаптації, змогли гідно вийти з крутого піке.

«Делівері» одна з таких компаній?

Вважаю, що так. Компанії «Делівері» в цьому році виповнилося 19 років. Якщо озирнутися назад і подивитися яку кількість політичних і економічних змін в країні ми пережили, то можна сказати, що ми загалом постійно працюємо в стані перманентної кризи (посміхається). Тому, вміння оптимально адаптуватися в швидко мінливій ситуації давно в компанії вироблено і відшліфовано.

В першу чергу, звичайно, у максимально стислі строки, для безпеки клієнтів та співробітників, всі склади були забезпечені масками, рукавичками та дезінфекторами, а всі співробітники компанії були переведені на спеціальний режим роботи та ознайомлені з інструкціями профілактичних заходів від МОЗу.

У непростий для всіх період ми намагалися думати не тільки про своє виживання, але й про виживання наших клієнтів. Саме тому наступним кроком було введення найактуальніших для такого періоду послуг - «Післяплата готівкою», вартість якої і досі залишається найнижчою на ринку – всього 10 грн + 2% від суми післяплати, «Післяплата безготівкова» та «Безпечна угода» - послуга для інтернет-магазинів, що дозволяє отримувачу оглянути товар перед його оплатою, а відправнику отримати оплату одразу на свій розрахунковий рахунок.

Розуміючи, що період карантину тимчасовий і весна з посівною настане, ми ввели невеликий бонус для аграріїв, розширивши галузевий тариф «АвтоПрайс» шинами різних розмірів для автомобілів великої вантажопідйомності та тракторів і сільськогосподарських машин.

Чи вплинуло це на обсяги перевезень компанії?

Звичайно. Обсяги перевезень вантажу в другому півріччі 2020 значно зросли. Взагалі, якщо порівнювати цифри 2020 з відносно стабільним 2019, то ми маємо зростання на 12,6% кількості перевезень посилкового формату вантажу до 30 кг, що є логічним в період пандемії, адже суттєво виріс сегмент e-commerce. Але й обсяги перевезень вантажу понад 30 кг збільшились на 25,7% та перевезення палетного формату зросли на 7%. Середня вага відправленого вантажу склала майже 270 кг на одного клієнта. У цей період нам вдалося дещо стандартизували терміни доставки вантажів. Ми збільшили кількість рейсів та вдосконалили маршрути перевезень. Наші клієнти отримують вантажі переважно за 24, 48 та 72 години у найвіддаленіші населені пункти України, залежно від напрямку перевезень. При зростаючих обсягах перевезень ми суттєво знизили частку втрати та пошкоджень вантажу, що в свою чергу сприяло підвищенню лояльності наших клієнтів і, як наслідок, кількість наших клієнтів зросла на 37,8% порівняно з 2019. Компанії, що працюють з корпоративним сегментом, розуміють як ніхто, наскільки це важливо, адже робота з бізнесом вибудовується здебільшого на успішних довгострокових стосунках. Ще важливим є факт, що в період жорсткого карантину, ми не скоротили і не звільнили жодного співробітника, не закрили жодного відділення. Натомість відкрили 96 нових і наразі компанія нараховує 435 відділень.

Як бачите, статистика – річ сувора. Якщо оцінити 2020 загалом, то можна сміливо сказати, що тест карантином компанія витримала успішно.

На початку інтерв’ю Ви говорили, що більшість компаній вимушені були переформатувати свою діяльність в онлайн. Які діджитальні нововведення відбулися у компанії?

Ця участь не оминула нікого. Світ поступово перейшов в онлайн і карантин, вважаю, тільки прискорив даний процес переходу. У логістиці найбільш затребуваними стали доставка вантажу до дверей клієнта, трекінг та автоповернення вантажу. Ідеально, коли всі дії можна виконати дистанційно: замовити забір вантажу, відслідкувати свій вантаж онлайн чи замовити автоповернення вантажу та його адресну доставку. І сьогодні ми забезпечуємо попит наших клієнтів на дані послуги.

Ми орієнтувалися в першу чергу на зручність для наших клієнтів. Тож підготовили рефреш та перезапуск сайту, готуємо новий мобільний додаток, відкрили додаткові канали комунікації (ред. мова йде про можливість замовлення доставки та забору вантажу за допомогою телеграм- та вайбер-каналів), дещо допрацювали особистий кабінет клієнта та продовжуємо його вдосконалювати.

Які основні вектори розвитку для логістичних компаній на 2021 рік ви бачите?

Ринок вимагає мобільності. Для логістики сектора B2B головне зручність та простота оформлення. Наприклад, замовлень на адресний забір та доставку вантажу, швидке оформлення документів в електронному вигляді, трекінгу вантажу тощо. Беручи ці потреби до уваги, у 2020 ми розпочали глобальну інновацію наших діджитал-каналів – сайту та мобільного додатку, що включатиме всі перераховані можливості для клієнта і дещо більше. Реліз запланований на перший квартал 2021 року.

Ринок вимагає більшої клієнтоорієнтованості. Я б назвала це залученістю до бізнесу нашого клієнта. Необхідно досконало знати свого клієнта і його потреби, мати можливість запропонувати спеціальні галузеві тарифи для простоти розуміння розрахунку вартості перевезень, мати можливість запропонувати клієнтам індивідуальні тарифи для сумісного успішного виживання. З нашим клієнтом ми пліч-о-пліч у вирішенні всіх поточних питань роботи.

Ринок вимагає інновацій. Дрони, що доставляють пакунки або безпілотні автівки з доставки вантажу, вже не здаються нам чимось нереальним. Звичайно, у 2021 році це навряд чи стане реальністю на ринку України, але у виграші завжди будуть компанії, що впроваджують інновації. Група компаній «Делівері» – одна з таких.

А які основні цілі для себе ставить «Делівері» на 2021 рік?

Перше півріччя 2020, здавалося, вщент зруйнувало наші плани, але друге півріччя стало проривом року і нам вдалося досягти +38% по вантажообігу у порівнянні з груднем 2019. Тому, я щиро вірю, що 2021 буде продовженням вдалих рекордів 2020.

Звичайно, ще певний час ми відчуватимемо наслідки пандемії і бізнес буде «лихоманити» в економічному плані. Але для компанії ми не ставимо досить амбітні цілі та намагаємося прорахувати наперед можливі ризики.

Ми завжди працюємо для максимального комфорту наших клієнтів. Тому наші цілі 2021 пов’язані в першу чергу з вдосконаленням сервісу та доступністю наших послуг клієнтам.

По-перше, звичайно, це територіальне розширення. Ми плануємо збільшити кількість відділень до 500. Цим вкотре підтвердимо свій статус компанії з найбільшою мережею відділень без обмежень по вазі серед логістичних компаній України у наданні послуг для сектору B2B.

По-друге, до кінця 2021 70% наших відділень надаватиме повний спектр фінансових послуг. Такі послуги, як «Безпечна угода», «Післяплата готівкою» та «Післяплата «Безготівкова» функціонуватимуть навіть у невеликих містах.

По-третє, вже зараз ми розробляємо нові прямі маршрути, що мають на меті скоротити терміни доставки вантажу як до відділення, так і до дверей клієнта.

Ми систематично вдосконалюємо та збільшуємо перелік наших галузевих тарифів, оптимізуючи витрати наших клієнтів, та вкотре доводимо, що мета нашої роботи не тільки в отриманні прибутку. Хоча, відверто кажучи, й на збільшення прибутку маємо плани у 2021 (посміхається) мінімум на 20%. Але я щиро переконана, що це можливо лише як наслідок відповідальної, злагодженої роботи команди та постійно зростаючої кількості задоволених клієнтів, які готові рекомендувати компанію «Делівері».