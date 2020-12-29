"Дом" - це більше ніж ТБ: команда каналу провела підсумкову редколегію

Повернення людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до порядку денного України, а України – до їхнього порядку денного, і роль в цьому процесі якісної журналістики, місія державного телеканалу "Дом", успіхи наших проєктів і реакція на них аудиторії, плани на майбутнє – про це напередодні Нового року відверто говорили учасники редколегії телеканалу "Дом".

Модератор засідання – креативний редактор телеканалу "Дом" Максим Кречетов – обговорив з колегами те, як на нашому інформаційному майданчику генеруються ідеї і сенси для досягнення головної мети: "ментальної деокупації" людей з тимчасово окупованих територій, а також виклики, з якими зіткнулася команда.

Учасники редколегії:

- генеральний директор ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська;

- ведуча новин телеканалу "Дом" Світлана Леонтьєва;

- ведучий проєкту "На самом деле: Крым" Дмитро Сіманський;

- ведучий проєктів "5 вопросов на злобу дня" і "Чем живёшь, Украина?" Олег Борисов;

- ведучий проєкту "На самом деле: Донбасс", блогу "А как там дома? Донбасс" Олексій Мацука;

- ведуча проєкту "Код безопасности" Тетяна Попова;

- ведуча проєктів "Официальныйразговор" и "Неофициальный разговор" Ірина Твердовська;

- ведуча новин та проєкту "Право на право" Дарина Вершиленко;

- ведуча блогу "А как там дома? Крым" Мілена Амеді;

- ведуча проєкту "На самом деле: мир" Марина Остапенко;

- ведуча проєкту "На самом деле: Россия" Марія Строєва;

- ведучі новин і проєкту "На самом деле: Украина" Анна Нитченко і Микола Сирокваш;

- ведучий проєкту "Давайте проверим!" Дмитро Григоренко.

Повний випуск редколегії буде доступний за посиланням о 10:00 (за київським часом):

Для довідки:

"Дом" – державний цілодобовий розважально-інформаційний телеканал у складі держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (до цього ДП "МПІУ" мовило лише під брендом каналу іномовлення UATV). "Дом" розпочав мовлення 1 березня 2020 року. Його сигнал в метровому та дециметровому діапазонах (тобто в аналоговому та цифровому форматах) транслюється на тимчасово окуповані території (ТОТ) Донбасу та АР Крим. Він створений для об'єктивного інформування українців, які опинилися в окупації, про ситуацію в Україні, світі та в їхніх тимчасово окупованих районах.

Головна мета каналу – повернення політичного, культурного та суспільного життя України до порядку денного громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях,"деокупація" їхньої свідомості, утвердження у них думки про невідворотність якнайшвидшого повернення української влади та законності до цих регіонів і формування впевненості у тому, що звільнення від окупації буде лише корисним і не становитиме жодної загрози для тих, хто не скоював кривавих злочинів.

Ефірне мовлення каналу складається з преміального контенту провідних українських медіахолдингів: серіали, ток-шоу, телепередачі, трансляції футбольних матчів; а також новин (5 випусків на день), щоденних інформаційних (5 лінійок), щотижневих інформаційно-аналітичних (5 лінійок) програм та ранкового шоу (щобуднього дня) власного виробництва. Наприкінці 2020 року тривалість власного контенту ТК "Дом" становить 28 годин власного мовлення на тиждень (із повторами програм – 35 годин).

Для держави телеканал "Дом" є єдиним способом комунікації з її громадянами, що мешкають на тимчасово окупованих територіях і є одним з ключових інструментів реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Це також єдиний у Східній Європі телеканал, який мовить російською, але не з російськими наративами і не в інтересах тоталітарного путінського режиму.

З березня 2021 року ДП "МПІУ" планує виробляти (та докуповувати) достатньо контенту для запуску під брендом UATV на весь світ (через супутник, кабельні мережі, IPTV та OTT платформи) російськомовного каналу державного іномовлення України з метою об'єктивного інформування людей в усьому світі, які знають російську мову, про ситуацію в Україні, на ТОТ тощо на противагу російській пропаганді, яка масовано закидає у світовий інформаційний простір свої наративи, що кардинально спотворюють реальність.

Тим часом телеканал "Дом" продовжить мовити (з певними відмінностями у програмі від UATV) у цифровому та аналоговому форматах на тимчасово окуповані території.

Іномовлення, згідно з відповідним законом, може транслюватися на територіях, що межують з ОРДЛО, АР Крим, а також в прикордонних районах України, що межують з територією держави-агресора і територіями інших держав, з яких поширюються програми держави-агресора шляхом наземного ефірного і/або цифрового мовлення (Білорусь і деякі інші країни). Робота з розбудови такого мовлення триватиме наступного року, але вже сьогодні будь-які місцеві українські телеканали можуть безкоштовно отримувати для розміщення у своєму ефірі програми виробництва т/к "Дом" через Всеукраїнський проєкт обміну контентом між телекомпаніями Media Change Ukraine (http://mediachange.com.ua)

Стежити за новинами телеканалу "Дом" можна у соціальних мережах:

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Прем'єри випусків новин:

(за київським зимовим часом - UTC+2): 8:00, 11:00, 13:00, 19:30, 22:00.

(за київським літнім часом - UTC+3): 9:00, 12:00, 14:00, 20:30, 23:00.

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