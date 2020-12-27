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неділя, 27 грудня 2020, 07:27
В Австрії почався третій локдаун
27.12.2020 05:45
Укрінформ
В Австрії почався третій локдаун
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Світ
Суcпільcтво
Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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