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субота, 26 грудня 2020, 10:13
Окупанти обстріляли село на Донбасі
25.12.2020 22:34
Укрінформ
Окупанти обстріляли село на Донбасі
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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