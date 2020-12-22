5 секретів прибирання квартири після Нового року

Коли новорічне гуляння закінчилося, доведеться постаратися, щоб очистити квартиру від наслідків бурхливої ​​ночі після урочистих заходів. Так як це процедура не з простих, Ви заощадите час і сили, якщо звернетесь до професіоналів. Після свята не хочеться займатися наведенням ладу, а професійна клінінгова компанія для цього і створена. Існують певні рекомендації по прибиранню після Нового року. Розглянемо їх нижче.

Виносимо ялинку вчасно і правильно

Якщо у Вас встановлена ​​жива ялинка, то слід обережно її розбирати:

Для початку прибрати всі килими. Голки які обсипались залишаються надовго всередині ковроліну. На шляху виносу ялинки приберіть всі можливі килими, щоб не залишити непотрібні частинки у себе в квартирі.

Закрити підлогу. З метою безпеки, застеліть підлогу непотрібною тканиною або газетами.

Підготовка ялинки. Можна заздалегідь натягнути сміттєвий пакет знизу ялинки, але він повинен бути великим, тоді голки відразу впадуть всередину, не доведеться потім прибирати.

Знімаємо іграшки. Краще це робити знизу-вгору, рухаючись по колу.

Обрізання гілок. Якщо рослина занадто пишне, можна обрізати гілки, залишивши стовбур практично порожнім. Обрізки потім складаємо в сміттєвий пакет.

Пакування ялинки. Зверху і знизу надівається пакет на дерево і замотується все скотчем. Відносимо ялинку до виходу зі сміттям.

Збираємо голки. Голки з газетами або тканиною збираємо і кладемо в сміттєві пакети.

В кінці повинно залишитися зовсім мало голок на підлозі. Їх ми пилососимо і збираємо щіткою.

Можна утилізувати ялинку з користю. Замість звичайного викидання, вигідніше залишок ялинки віддати в розплідник, зоопарк або спеціальне місце для переробки. Так Ви зможете нагодувати тварин або перетворити дерево в щось корисне.

Прибирання вітальні

Все непотрібне складається в сміттєві мішки. Тканини для сервірування столу складаються в пральну машину. Якщо плями складні, то від жиру допомагає ретельна затирка сіллю, вино і сік можна вивести оцтом в воді 1 до 10. Плями від чаю і кави посипають харчовою содою і чекають пару годин. Найпростіше прибирати зверху вниз і рухатися необхідно до входу. Це дозволить уникнути подвійної роботи.

Прибирання кухні

Найкраще видалити з кухні непотрібні і прострочені салати. Перед миттям посуду її треба замочити в гарячій воді. Це дозволить Вам видалити засохлі частини їжі. Кілька невеликих секретів по наведенню чистоти посуду:

Щоб кришталь блищав - промийте його охолодженою водою з додаванням чайної ложки оцту і половини чайної ложки солі. Відмити срібний посуд допоможе замочування в нашатирному спирті (2 столові ложки на 1 літр води) на 15 хвилин. Скляний посуд можна очистити за допомогою соди.

Прибирання санвузла

Необхідно замінити рушники, випрати, повісити нові. Переходимо до чищення ванни, раковини і кахлю. Обробіть все дезінфікуючими засобами, в тому числі і унітаз. На завершення пройдіться шваброю по підлозі.

Миття вікон

Найкраще для миття вікон не використовувати звичайні ганчірки з бавовни. Можуть залишатися розводи, час прибирання сильно зросте. Особливості при митті вікон:

Необхідні інструменти. Вам знадобляться: губки, серветки вбираючі, скребок.

Правильний порядок. Починати прибирання слід з рам, щоб не забруднювати вікна.

Розчин. Необхідно використовувати не тільки мильний розчин. Краще придбати спеціальний засіб для чищення скла. Так Ви позбудетеся від розводів і не доведеться кілька разів мити скло. Один розчин на основі спирту, другий - м'який для рам.

Для легкого прибирання підійде пароочищувач, професійне миття вікон з ним буде оперативніше й ефективніше.