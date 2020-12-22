5 секретів прибирання квартири після Нового року
Коли новорічне гуляння закінчилося, доведеться постаратися, щоб очистити квартиру від наслідків бурхливої ночі після урочистих заходів. Так як це процедура не з простих, Ви заощадите час і сили, якщо звернетесь до професіоналів. Після свята не хочеться займатися наведенням ладу, а професійна клінінгова компанія для цього і створена. Існують певні рекомендації по прибиранню після Нового року. Розглянемо їх нижче.
Виносимо ялинку вчасно і правильно
Якщо у Вас встановлена жива ялинка, то слід обережно її розбирати:
- Для початку прибрати всі килими. Голки які обсипались залишаються надовго всередині ковроліну. На шляху виносу ялинки приберіть всі можливі килими, щоб не залишити непотрібні частинки у себе в квартирі.
- Закрити підлогу. З метою безпеки, застеліть підлогу непотрібною тканиною або газетами.
- Підготовка ялинки. Можна заздалегідь натягнути сміттєвий пакет знизу ялинки, але він повинен бути великим, тоді голки відразу впадуть всередину, не доведеться потім прибирати.
- Знімаємо іграшки. Краще це робити знизу-вгору, рухаючись по колу.
- Обрізання гілок. Якщо рослина занадто пишне, можна обрізати гілки, залишивши стовбур практично порожнім. Обрізки потім складаємо в сміттєвий пакет.
- Пакування ялинки. Зверху і знизу надівається пакет на дерево і замотується все скотчем. Відносимо ялинку до виходу зі сміттям.
- Збираємо голки. Голки з газетами або тканиною збираємо і кладемо в сміттєві пакети.
- В кінці повинно залишитися зовсім мало голок на підлозі. Їх ми пилососимо і збираємо щіткою.
- Можна утилізувати ялинку з користю. Замість звичайного викидання, вигідніше залишок ялинки віддати в розплідник, зоопарк або спеціальне місце для переробки. Так Ви зможете нагодувати тварин або перетворити дерево в щось корисне.
Прибирання вітальні
Все непотрібне складається в сміттєві мішки. Тканини для сервірування столу складаються в пральну машину. Якщо плями складні, то від жиру допомагає ретельна затирка сіллю, вино і сік можна вивести оцтом в воді 1 до 10. Плями від чаю і кави посипають харчовою содою і чекають пару годин. Найпростіше прибирати зверху вниз і рухатися необхідно до входу. Це дозволить уникнути подвійної роботи.
Прибирання кухні
Найкраще видалити з кухні непотрібні і прострочені салати. Перед миттям посуду її треба замочити в гарячій воді. Це дозволить Вам видалити засохлі частини їжі. Кілька невеликих секретів по наведенню чистоти посуду:
- Щоб кришталь блищав - промийте його охолодженою водою з додаванням чайної ложки оцту і половини чайної ложки солі.
- Відмити срібний посуд допоможе замочування в нашатирному спирті (2 столові ложки на 1 літр води) на 15 хвилин.
- Скляний посуд можна очистити за допомогою соди.
Прибирання санвузла
Необхідно замінити рушники, випрати, повісити нові. Переходимо до чищення ванни, раковини і кахлю. Обробіть все дезінфікуючими засобами, в тому числі і унітаз. На завершення пройдіться шваброю по підлозі.
Миття вікон
Найкраще для миття вікон не використовувати звичайні ганчірки з бавовни. Можуть залишатися розводи, час прибирання сильно зросте. Особливості при митті вікон:
- Необхідні інструменти. Вам знадобляться: губки, серветки вбираючі, скребок.
- Правильний порядок. Починати прибирання слід з рам, щоб не забруднювати вікна.
- Розчин. Необхідно використовувати не тільки мильний розчин. Краще придбати спеціальний засіб для чищення скла. Так Ви позбудетеся від розводів і не доведеться кілька разів мити скло. Один розчин на основі спирту, другий - м'який для рам.
Для легкого прибирання підійде пароочищувач, професійне миття вікон з ним буде оперативніше й ефективніше.