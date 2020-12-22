Друк на полотні – особливості послуги і її унікальність

Красиві картини в більшості випадків є елементом декорування приміщень, але не кожна картина відповідає запитам покупцям. Іноді хочеться створити щось своє або перенести зображення з фотографії на повноцінне полотно, додавши туди рамку або багет. У цьому випадку допоможе друк фото на полотні, а замовити цю послугу найкраще тут art-gifts.com.ua, де фахівці готові прийняти в розробку будь-яку фотографію. Спеціалісти гарантують якісний результат, а також дадуть рекомендації щодо подальшого використання готової картини. Доступні ціни діють як для нових, так і для постійних клієнтів.

Технологія друку

Сучасні методики друку є головним порятунком для більшості людей. Суть цифрового друку і в цілому перенесення зображення у використанні широкоформатного принтера. Попередньо фото піддається редагуванню в спеціальній програмі та тільки після обробки й узгодження з клієнтом фотографія відправляється на друк.

Зображення приймає міцне і довговічне полотно, яке зберігає зображення в ідеальній якості багато років. Додатково картинка закріплюється спеціальним лаком, для запобігання будь-яким забрудненням, вплив пилу, бруду, води та інших факторів. Повністю сформований додаток натягується на раму і на виході - готова картина.

Що є до замовлення?

Є кілька форматів друку, тому в результаті клієнтам доступно кілька варіантів виконання замовлень:

портрети в певному образі;

прості картини на полотні;

модульні картини;

репродукції;

фотостіни.

Більшість замовлень піддаються якісній художній обробці. До того ж якісний цифровий друк покращує зображення, і навіть дрібні дефекти відразу зникають. Більш детальні знімки зберігаються в оригінальному і незмінному стані.

Співпраця з «Art gifts»

Професійні фахівці компанії «Art gifts» готові запропонувати послуги в асортименті, гарантуючи при цьому створення якісних картин. Експерти попередньо нададуть консультації та поради, яке саме полотно вибирати і як саме обробляти конкретну фотографію для отримання якісного кінцевого результату.

Застосовуються тільки якісні й довговічні матеріали, а за бажанням клієнта замовлення можуть виконуватися у терміновому порядку і про це заздалегідь потрібно повідомити. Для постійних клієнтів є знижки, як і для нових клієнтів, але з великим замовленням для друку картин.

Фото з відкритих джерел