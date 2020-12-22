Де можна обмінювати валюту в Україні

Курс долара в Україні став своєрідним показником політичної та економічної ситуації. Його обговорюють все, а в разі чергової кризи біжать купувати валюту. Де можна обміняти валюту в Україні і наскільки це вигідно?

Сервіс фінансового порталу Minfin.com.ua — Валютний аукціон — розповідає про те, де можна вигідно і безпечно купити євро, долари або інші валюти.

Команда Валютного аукціону багато уваги приділяє безпеці сервісу і поділилася інсайда, як вибрати найбезпечніше місце для обміну валюти, не програвши при цьому на курсі.

У банках

Кожен банк проводить обмін валют в своєму відділенні. Вам не потрібно бути клієнтом банку, щоб провести таку операцію. До того ж, з недавніх пір для великого обміну (від 20 тис доларів) для приватних осіб з'явилася можливість обміняти валюту за міжбанківським курсом. З іншого боку, курс в банках може виявитися менш вигідним, ніж в обмінниках. Це пов'язано з тим, що готівкові курси в банках встановлюються виходячи з ситуації на міжбанку.

Онлайн

Обмін в банку на даний момент є найзручнішим з усіх інших способів і, зокрема, завдяки наявності можливості провести онлайн-операцію. Конвертація валюти в такому випадку буде проходити за офіційним курсом банку.

В обмінниках

Мережі обмінників в Україні дуже широкі, багато хто з них можна знайти навіть в спальних районах. У обмінників більше можливостей, щоб пограти з курсами, ніж у банків, тому курс в пунктах обміну набагато вигідніше. Крім цього, діяльність обмінників в Україні регулюється Нацбанком: вам не варто переживати про те, що ви проводите незаконні операції.

У свою чергу, у обміну валюти в небанківських пунктах є і деякі недоліки. Наприклад, небанківський обмінний пункт легко переплутати з тіньовим обмінником. Тому будьте пильні: назва компанії, яка знаходиться на вивісці або в документах в куточку споживача, має відображатися в списку легальних торговців валютою на сайті НБУ.

У приватних осіб (на чорному ринку)

Купити долар у приватних осіб можна за оголошеннями в інтернеті. Такі валютні операції в Україні є незаконними, тому в разі обману правоохоронці не зможуть вас захистити. При обміні валюти на чорному ринку радимо бути дуже пильними: здійснювати обмін в людних / публічних місцях, перевіряти купюри і перераховувати їх не відходячи від людини. Якщо переживаєте і не впевнені, що зможете провести таку операцію безпечно, краще зверніться в обмінник або банк.