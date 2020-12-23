Про корисні властивості журавлини та брусниці. Інфографіка

Журавлину разом з брусницею називають ягодами-здоров'я та ягодами-цілительками. Смачні і корисні вони при правильному вживанні замінюють пігулки.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості журавлини та брусниці.

ЖУРАВЛИНА

Журавлина - вічнозелений сланкий чагарник родини вересових з маленьким листям та темно-червоними, соковитими, кислими на смак ягодами. Цвіте у травні-червні, плоди дозрівають у вересні-жовтні. В Україні її можна зустріти на Поліссі, в Карпатах, на Прикарпатті на болотах, у заболочених соснових і мішаних лісах.

Назва походить з англійської cranberry, berry - "ягода", а crane - "журавель". Під вагою квітки рослина нахиляється, нагадуючи схилену шию журавля.

З лікувальною метою використовують стиглі ягоди, які збирають з настанням перших приморозків і до утворення снігового покриву, а поновлюють збирання після танення снігу. Зберігають свіжі ягоди при температурі близько 0º або засипають у діжки й заливають водою. Зберігаються ягоди тривалий період, майже не змінюючи своїх якостей.

Основні діючі речовини: ягоди містять дубильні речовини, флавоноїди, глікозиди (вакциніїн та інші), пектини 3-4 % органічних кислот (урсолова, хінна, лимонна, бензойна та інші), 10-22 мг% аскорбінової кислоти, барвники, 2,3-4 % цукрів (глюкоза і фруктоза), мікро- і макроелементи, серед яких є йод, мідь, марганець, молібден, залізо тощо.

Споживають ягоди свіжими або переробленими на соки, сиропи, напої, екстракти, квас, морси, желе, мармелад, варення тощо. Розведений водою сік вживають як засіб, що вгамовує спрагу при лихоманкових станах, а сік з медом - при кашлі, ангіні, ревматизмі та гіпертонії.

Корисні та лікувальні властивості

Ягоди мають тонізуючу, освіжаючу та підбадьорливу властивості, поліпшують розумову й фізичну працездатність, підвищують секрецію панкреатичного і шлункового соку. Їх використовують як протигарячковий та вітамінний засіб, особливо при гіпо- й авітамінозах.

Як засіб з сечогінними й антимікробними властивостями журавлину використовують для профілактики й лікування захворювань нирок, сечовивідних шляхів і сечового міхура, при гіпоацидних гастритах, при початкових формах панкреатитів.

Протипоказано вживати журавлину хворим з виразковою хворобою та гострим запальним процесом шлунково-кишкового тракту.

БРУСНИЦЯ

Брусниця - вічнозелений чагарник родини вересових. Плід - округла яскраво-червона ягода. Цвіте у травні - червні. Плоди достигають у липні – серпні. Поширення. Росте на Поліссі, в Карпатах, зрідка - на півночі лісостепу у хвойних і мішаних лісах.

З лікувальною метою використовують листя, пагони і плоди.

Основні діючі речовини: листки і пагони брусниці містять фенольні глікозиди арбутин, метиларбутин і мелампсорин, гідрохінон, дубильні речовини, фенолокислоти, флавоноїди, урсолову, хінну, винну, елагову і галову кислоти та інші сполуки тощо. Містять аскорбінову кислоту (вітамін С), мікро- та макроелементи: K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Co, Zn, Cr, Al, Ba, V, Se, Ni, Sr, J, B, Ag.

Ягоди містять цукри, каротин, аскорбінову кислоту, рибофлавін, флавоноїди, органічні кислоти: лимонна, яблучна, бензойна, хінна, винна, саліцилова, оцтова, щавлева, піровиноградна, оксипіровиноградна; фенолокислоти, пектини, дубильні речовини, барвники, арбутин, сполуки марганцю тощо.

Використовують ягоди в свіжому вигляді, для повидла, варення, сиропів, соку, компотів, маринадів, як начинку для цукерок.

Корисні та лікувальні властивості

Відвар листків та пагонів брусниці у медицині застосовують при сечокам’яній хворобі, пієліті, циститі. Як замінник мучниці звичайної (ведмеже вухо).

В народній медицині пагони брусниці використовують як в’яжучий, гемостатичний, тонізуючий, ранозагоювальний, жарознижувальний, протицинготний, антигельмінтний, седативний препарат, при катарах верхніх дихальних шляхів, ревматизмі, дизентерії, гіпоацидних гастритах, гепатохолециститах, пухлинах шлунка, діабеті, туберкульозі легень, гіпертонії, ентеритах.

Настій, відвар плодів, що має проносну, діуретичну, антисептичну, антигельмінтну дію, використовують при захворюваннях печінки та жовчного міхура, гіпоацидних гастритах, гіпертонії, артритах; зовні - при хворобах очей, захворюваннях шкіри.

Сік плодів вживають при авітамінозах С, А та простудних захворюваннях.

Брусничне повидло корисно їсти породіллям, аби уникнути маститу та інших запальних післяпологових хвороб.

Варення з брусниці разом із медом вважається надійним засобом від простатиту.

Також ягоди брусниці корисні для тих, чия праця пов’язана з напруженням зору.

Протипоказання: не можна вживати в їжу людям, у яких знижений артеріальний тиск та при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, при гастритах з підвищеною кислотністю.

Брусниця має здатність швидко вбирати і накопичувати радіоактивні речовини. Тому потрібно вживати тільки ті плоди, які були зібрані в екологічно чистих районах, далеко від автомобільних трас і промислових заводів.