На Вінниччині за сприяння нардепа Борзової чотири рай лікарні закупили медобладнання на 10 млн гривень

Народна депутатка Ірина Борзова, голова Вінницького обласного осередку партії «Слуга Народу», направила 10 млн гривень державної субвенції на соціально-економічний розвиток для закупівлі медичного обладнання в чотири центральні районні лікарні.

Про це Ірина Борзова повідомила Укрінформу.

За ці кошти Жмеринська, Барська, Літинська і Тиврівська центральні районні лікарні придбали 6 апаратів штучної вентиляції легень, 6 моніторів пацієнта, цифрову рентгенівську систему, апарат, який виробляє кисень та інше обладнання.

«Районні лікарні багато років сам на сам залишались зі своїми проблемами. Минулі роки за рахунок субвенції на соцекономрозвиток ремонтували вулиці, ставили лавочки і майданчики, але за медицину в районах часто «забували». В результаті – районні лікарні не мали сучасного обладнання для порятунку життя. Тому субвенцію на «соцеконом», яку мені, як народному депутату вдалось залучити з державного бюджету, направлено на потреби медицини. В період пандемії коронавірусу допомога лікарням є вкрай важливою.

Я зустрічалась зі всіма головними лікарями на окрузі, вони формували список першочергових потреб. Обіцяла допомогти із закупівлею обладнання і свою обіцянку виконала. Завдяки закупівлі сучасного обладнання, медичні заклади в районах можуть розширити перелік допомог, які фінансує Національна служба здоров’я України», - повідомила Борзова.

Так, Барська центральна районна лікарня отримала 5,392 млн грн. За ці кошти завершують капітальний ремонт інфекційного відділення та купили цифрову рентгенівську систему на 3 робочі місця.

«За словами лікарів, востаннє рентген-апарат лікарня купувала на початку 90-х років. Це застаріле обладнання, яке вже не можна використовувати. І з ремонтом відділення теж історія довготривала, через брак коштів реконструкція тривала більше трьох років», - каже народна депутатка .

У Жмеринську центральну районну лікарню на 2,845 млн гривеньзакуплено3 апарати штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії, а також по два модульні монітори пацієнта Q5, шприцеві інфузійні насоси R500, комплекти медичних аспіраторів Vacus 7032 і пульсоксиметри М 800. Окрім того, придбано комплект ларингоскопи для відеоінтубації - відео Ларингоскоп Postman TL- 65R –II.

В Тиврівську центральну районну лікарню на 761,499 тис грн придбано апарат штучної вентиляції легень, два монітори пацієнта, високопоточний

кисневий концентратор (апарат, який виробляє кисень) і дозатор шприцевий.

В Літинську центральну районну лікарню придбали обладнання на 977, 950 тис. грн. Це, зокрема, апарат штучної вентиляції легень для дорослих «Бриз Alveole» і апарат штучної вентиляції легень для новонароджених (від 0 до 6 років) «Малятко» , а також два монітори пацієнта STAR800E , чотири кисневі концентратори «Біомед» з датчиком, пульсоксиметр G1B з датчиком і два пульсоксиметри ВМ1000А.

Керівники районних лікарень вдячні за підтримку розвитку медичних закладів, кажуть, що раніше народні депутати їм не допомагали із закупівлею медичного обладнання.

«Раніше нам так не допомагали. Ми маємо штат висококваліфікованих лікарів і медперсонал. Для нас важливо мати і матеріально-технічну базу, щоб надавати пацієнтам якісні медичні послуги. Наприклад, в пологовому в нас часто виникали проблеми через відсутність апарату ШВЛ. Раніше був тільки CРАР. Якщо треба було штучну вентиляцію легень, викликати реанімаційну бригаду, а це втрата дорогоцінного часу. В екстрених випадках кожна секунда важлива», - говорить головний лікар Літинської ЦРЛ Сергій Ульянович Кобель.

Ірина Борзова зазначає, що в наступному році теж допомагатиме районним лікарням із закупівлею необхідного медичного обладнання.

«Районні лікарні потрібно підтримувати і розвивати. Адже вони найближче до людей – половина жителів Вінницької області проживають в сільській місцевості. Медицина повинна бути доступна для всіх», - переконана народна депутатка.