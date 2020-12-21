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понеділок, 21 грудня 2020, 21:20
На Донбасі поранені двоє бійців ЗСУ
21.12.2020 10:58
Укрінформ
На Донбасі поранені двоє бійців ЗСУ
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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