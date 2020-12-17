Корисні властивості броколі та цвітної капусти. Інфографіка

Броколі та цвітна капуста містять велику кількість вітамінів і мікроелементів, тому це не тільки корисні продукти харчування, а й лікарські засоби, які здатні позбавити від багатьох недуг і проблем зі здоров'ям.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості броколі та цвітної капусти.

Броколі

Броколі – однорічна овочева рослина родини капустяних, яка була завезена в країни Європи з Італії і згодом потрапила до України. Назва походить від італійського слова «Брок», що означає «паросток». Саме молоді зелені суцвіття броколі є цінними джерелами корисних і важливих для організму речовин. Ранні сорти дають середні головки масою до 500 гр., а пізні до 1200 гр.

Основні діючі речовини: А, В1, В2, В5, В6, С, РР, К, Е, U, фосфор, бор, натрій, кремній, йод, калій, сірка, марганець, магній, фосфор, залізо, цинк, мідь, кальцій, фолієва кислота, лютеїн, селен, тіоціанат, ізоціанати, зеаксантин, кемпферол, сульфорафан, індол та амінокислоти. Також білки, вуглеводи, клітковина і харчові волокна.

Споживають: у свіжому вигляді, відвареному, консервованому, квашеному, замороженому, виготовляють пюре, рагу та різноманітні блюда.

Корисні та лікувальні властивості

- корисна дітям, дорослим, а особливо літнім людям завдяки формуванню кісткової тканини, що робить кістки і суглоби міцними.

- покращує зір і запобігає розвитку катаракти.

- зменшує ризик розвитку раку.

- клітковини і грубі харчові волокна виводять з організму шлаки, токсини, зайвий цукор, холестерин, солі важких металів, очищаючи кров і судини, захищаючи від атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, а також покращує кровообіг та приводить в норму артеріальний тиск.

- нормалізує водно-сольовий баланс.

- допомагає при депресії, порушення сну і інших нервово - психічних захворюваннях.

- сприяє правильному і здоровому розвитку малолітньої дитини.

- сприяє нормальній роботі залоз внутрішньої секреції.

Протипоказання

- при панкреатиті, гастриті, порушенні функції щитовидної залози та індивідуальній непереносимості.

Цвітна капуста

Цвітна капуста – однорічна рослина, яка походить з районів Середземномор’я. В Україну вперше була завезена із Західної Європи в XVII ст. Головка зрощених суцвіть формується після того як рослина утворює густу розетку з 15-20 листя. Найбільш поширеним кольором цвітної капусти є білий, але ще буває фіолетовий і помаранчевий.

Основні діючі речовини: А, В1, В6, В2, Е, D, К, Н, U, РР, калій, кальцій, хлор, фосфор, магній, сірка, натрій, мідь, марганець, залізо, цинк, молібден, кобальт, білки, вуглеводи, сульфорафан, пектинові речовини, яблучна, лимонна, фолієва та пантотенова кислоти і амінокислоти.

Споживають: у свіжому вигляді, консервованому, квашеному, замороженому, виготовляють пюре, рагу та різноманітні блюда.

Корисні та лікувальні властивості

- уповільнює травлення та сприяє відчуттю ситості.

- підтримує цілісність клітинних мембран та метаболізм.

- допомагає уникнути злоякісних пухлин, зокрема, зменшує ризик розвитку раку.

- допомагає уникнути проблем із шлунково-кишковим трактом, сприяє виведенню токсинів і має протизапальну дію, зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, діабету й ожиріння.

- сприяє гарному сну, покращує концентрацію і пам'ять.

- сприяє роботі опорно-рухового апарату, полегшує засвоєння кальцію, що відіграє ключову роль для міцності кісток.

Протипоказання

- при гострій виразці або гастриті, захворювань шлунково-кишкового тракту, важких захворюваннях нирок, гіпертонії та серцевої недостатності, недугах щитовидної залози та індивідуальній непереносимості.