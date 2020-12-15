Вінниччина стала першою в Україні, де буде впроваджуватись пілотний проєкт Барнахус

У Вінниці у вівторок голова ОДА Сергій Борзов підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо створення міжсекторального центру захисту дітей-постраждалих від насильства у Вінницькій області (модель Барнахус).

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

Реалізація проєкту «Впровадження моделі Барнахус для захисту дітей-постраждалих від насильства» здійсниться у співпраці між Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров'я».

В ході підписання Сергій Борзов наголосив на важливості створення зазначеного центру, адже проблема насильства над дітьми, нажаль, залишається актуальною: «Насильство у різних його формах та проявах травмує дітей. Вони потерпають від нього. У більшості випадків кривдниками є не незнайомці, а родичі чи інші люди, яких дитина знає і яким довіряє. Запровадження в Україні моделі Барнахус - це можливість захистити таких дітей. Їх не будуть тягнути ні на допити, ні в поліцію, ні в суд. Спеціально створені притулки, так звані «зелені кімнати», будуть для них місцем захисту. Для області є важливим і потрібним створення такого типу закладу. Він дозволить врахувати вікові та психологічні особливості дітей. Окрім того – це юридичні процедури, соціальний супровід, психологічна допомогу та реабілітаційні послуги».

До слова, модель Барнахус діє в інших країнах, і, за переконання очільника області, повинна запрацювати і у Вінницькій області.

«Лише тоді зможемо говорити про гуманність, спрямованість на допомогу та врахування потреб та інтересів кожної дитини», - наголосив Сергій Борзов.

Голова ОДА розповів, що наразі вже виділено приміщення, у якому буде розміщуватись заклад. Також погоджено координатора роботи Барнахусу Вінницькій області, а також психолога та соціального працівника, які працюють з листопада цього року.

Крім того розпочаті онлайн-тренінги для прокурорів відділу ювенальної превенції, слідчих суддів, слідчих відділів поліції, працівників служб у справах дітей Вінницької області.

Разом з тим, за кошти обласного бюджету, з січня 2019 року функціонує притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.У притулку є можливість розташування жінок з інвалідністю для цілодобового проживання.

Нині у згаданому притулку перебуває 6 жінок та 9 дітей. Від початку року притулком скористались 31 жінка та 55 дітей (23 хлопчика та 32 дівчинки), які постраждали від домашнього насильства. І це лише ті, хто не побоявся вголос про цесказати.

«Я хочу, щоб і мої, і чужі діти жили у світі, де зустрічається якомога менше насильства. Тим більше з боку близької людини. Розумію, що нема гарантій, що цього більше не трапиться. Але, принаймні, сьогодні ми разом із Дитячим фондом ООН (UNICEF) спільними зусиллями зможемо щось змінити. Хоча б для наших дітей, щоб вони не боялись дорослих. Діти повинні знати, що є ті, кому вони не байдужі, які допоможуть та підтримають. І ми маємо разом це зробити. Тому із великим задоволенням та великою відповідальністю сьогодні я підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо створення міжсекторального центру захисту дітей-постраждалих від насильства у Вінницькій області. Маємо якнайшвидше перейти до його імплементації», - підсумував Сергій Борзов.