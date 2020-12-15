Українські кінопрем’єри грудня 2020 року. Інфографіка

До Нового року на екрани вийдуть фільми українського виробництва такі, як "Мати Апостолів", "ЮКІ", “Пофарбоване пташеня”, “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”, “Мій дідусь - Дід Мороз”, “Безславні кріпаки” та "Казка старого мельника".

Укрінформ підготував для вас добірку нових українських кінострічок.

Мати Апостолів

Військова драма. Україна.

Режисер - Заза Буадзе. Автори сценарію - Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе.

Фільм присвячено матерям, діти яких загинули, захищаючи Україну.

Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський та інші.

Стрічку створено кінокомпанією "Студія "Золоте Руно" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

У широкий прокат фільм виходить 3 грудня 2020 року.

«ЮКІ»/UKE

Документальна стрічка. Україна.

Режисер Володимир Мула. Сценарист Микола Васильков.

Ukrainians або коротко UKE - саме так у Північній Америці називають вихідців із України.

Фільм про видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу - NHL. Це - Орест Кіндрачук, Іван Буцик, Ерик Нестеренко, Еді Шах, Руслан Федотенко, Вейн Грецкі та багато інших.

Створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зйомки проходили в Україні, Канаді, США, Білорусі.

У прокат виходить 3 грудня.

Пофарбоване пташеня

Військова драма. Чехія, Словаччина, Україна.

Режисер - Вацлав Маргоул. Автори сценарію - Вацлав Маргоул, Ежи Косинський.

Стрічка є екранізацією однойменного бестселера польсько-американського письменника Єжи Косинського.

За сюжетом фільму, єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину від геноциду, відправляє сина до родичів у сільську місцевість десь у Східній Європі. Обставини змушують хлопчика відправитися у подорож диким і ворожим світом, що керується тільки місцевими правилами, забобонами та віруваннями.

Головну роль виконав 11-річний чех Петр Котляр. У фільмі зіграло багато відомих акторів та світових зірок: Удо Кір, Джуліан Сендз, Баррі Пеппер, Гарві Кейтель та Стеллан Скарсгард. Також у фільмі знімалися актори з України, Німеччини, Польщі, Словаччини та Чехії.

Фільм увійшов до шорт-листа Оскар-2020 від Чехії. У листопаді був номінований на премію Європейської кіноакадемії як «Найкращий європейський фільм».

В Україні фільм знімали на Волині на території Любешівщини, в селі Сваловичі.

Створений за підтримки Держкіно України. Він мав вийти в прокат ще у квітні, але кінотеатри закрили на карантин через пандемію коронавірусу.

Наразі в українському кінопрокаті виходить 10 грудня.

Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Пригодницький фільм. Україна. Режисер - Михайло Костров.

В основу сценарію покладено твір найвідомішого казкаря України Сашка Лірника (який і є сценаристом) «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід».

Фільм-казка для всієї родини про козаків, козацький рід, Рай і Пекло, Різдво й нечисту силу.

Знятий за підтримки Держкіно. Вийшов у широкий український прокат 1 січня 2020 року.

З 24 грудня фільм знову у кінотеатрах України.

Мій дідусь - Дід Мороз

Українська новорічна комедія. Режисер - Сергій Шляхтюк.

Це добрий, веселий, сімейний фільм, який занурить глядача у новорічну атмосферу, поверне віру у дива.

За сюжетом головний герой - дев’ятирічний Максим дізнається, що його дідусь справжнісінький Дід Мороз. Напередодні Нового року він відправляється на головну ялинку країни, щоб загадати йому своє найголовніше бажання. Дорогою він знаходить багато друзів, але знаходяться i вороги, які намагаються зіпсувати йому Новий Рік.

Прем’єра відбудеться 24 грудня.

Безславні кріпаки

Пригодницький екшн, комедія. Україна. Режисер та автор сценарію - Роман Перфільєв.

Стрічка містить елементи фантастики та вестерна. Образ поета Тараса Шевченка постає у найнезвичнішому амплуа за всю історію.

Події розгортаються у 1844 році. Молодий Шевченко нудиться у кріпацтві. Переховуючись від лютого імператора, в Україну потрапляє японський самурай. Познайомившись ближче із Тарасом, він вирішує навчити його бойовим мистецтвам. У пригодницькій стрічці Кобзар майстерно володіє східними єдиноборствами та намагається врятувати чарівну красуню.

Роль Шевченко виконує Роман Луцький. Самурай Акайо - Сергій Стрельніков. Музику до фільму написав відомий по Netflix європейський композитор Даріо Веро.

Перша назва фільму була «Тарас Шевченко: Перший самурай», згодом її змінили. Сценарій переміг на конкурсі патріотичного кіно і отримав фінансування від держави у розмірі 19.6 млн. грн. при загальному кошторисі у 24,5 млн. грн.

Прем'єра в Україні очікується 31 грудня.

Казка старого мельника

Дитячий фентезійний фільм. Україна. Режисер Олександр Ітигілов.

В основі сценарію “Казки старого мельника” Сергія Ухачевського.

У фільмі зірковий склад: Ірма Вітовська, Анатолій Хостікоєв, Олексій Вертинський, Ада Роговцева, Володимир Горянський, Остап Ступка та інші.

Зйомки стрічки проходили з 2014 по 2015 рік. Прем’єру фільму кілька разів переносили.

Наразі в українському прокаті стрічку чекають 31 грудня.