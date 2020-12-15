Міжнародна діабетична асоціація України

№ 42 від 10 грудня 2020 року

Міністру охорони здоров’я України

Максиму Степанову

Т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України

Андрію Віленському

Відкритий лист від пацієнтських організацій

щодо перегляду програми реімбурсації

та призначення інсулінів

Шановні панове!

Ми, пацієнти з цукровим діабетом, яких понад 210 тисяч в Україні, змушені звернутися до вас з проханням не допустити ускладнення доступу до життєво необхідних для нас ліків!

Наразі ваші відомства проводять перегляд та вдосконалення програми реімбурсації інсуліну (далі – програми). Програми за яку ми, як пацієнти, так довго боролися і створення якої було нашою з вами спільною перемогою. Перемогою над старою непрозорою системою, коли інсулін (часто неякісні й навіть прострочені, що спричиняли тяжкі побічні дії) закуповувався через корумповані тендери місцевою владою. Ми щиро вітаємо ваше прагнення і надалі вдосконалювати систему та перевести програму реімбурсації інсуліну під адміністрування Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Це точно дозволить зробити програму такою ж зручною та прозорою, як і програму «Доступні ліки», яку зараз адмініструє НСЗУ. Проте пишемо вам цей лист, щоб унеможливити зменшення доступу пацієнтів до препаратів інсуліну у тій кількості та того типу, що є необхідним для контролю хвороби.

Станом на сьогодні, в рамках перегляду програми планується зменшити перелік людей, які мають отримувати аналог інсуліну. Така ситуація може негативно вплинути на здоров’я пацієнтів, які потребують аналог інсуліну для досягнення стану компенсації діабету (рівень глікованого гемоглобіну <7,0 – 7,5%), але не зможуть його отримати за критеріями програми, які наразі планується встановити.

Для прикладу це такі критерії і їх наслідки:

Зменшення терміну досягнення компенсації за глікованим гемоглобіном менше 7,5% з 1 року до 6 місяців для пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, що майже нереалістично в сучасних умовах. Подібне обмеження доступу до необхідного типу інсуліну може призвести декомпенсації діабету та розвитку, тяжких ускладнень таких, як ампутації кінцівок, ниркової недостатності з необхідністю діалізу, серцево-судинних захворювань, сліпоти.

У запропонованій редакції аналоги можна призначити у разі тяжких гіпоглікемій, які є досить рідкими. У той самий час хворий може мати часті гіпоглікемії, або нічні гіпоглікемії на людських інсулінах, що призводить до прогресивного погіршення перебігу діабету та подальшого розвитку ускладнень

Пропонована реімбурсація лише певної дози інсуліну значно обмежить доступ пацієнтів до ефективної дози і неминуче призведе до декомпенсації.

Запропонований перегляд рівня співфінансування препаратів інсуліну у формі шприц-ручки вище існуючої у 10% призведе до фінансової неспроможності пацієнтів мати доступ до сучасних препаратів інсуліну, адже, поза витрат на інсуліни, пацієнти несуть значний фінансовий тягар, закуповуючи ліки для лікування супутніх захворювань та засоби для самоконтролю діабету.

Також, оновлення програми, на жаль, не передбачає запровадження чітких критеріїв зміни лікування пацієнтів з людського на аналоги інсуліну, у випадках коли використання людського інсуліну не забезпечує досягнення стану компенсації. Така практика широко використовується в референтних країнах-членах Європейського Союзу.

Ми вважаємо, що при перегляді національної програми є доцільним використовувати кращі, сучасні, науково обґрунтовані практики по створенню національних програм лікування діабету з країни Європи, а не вигадувати вітчизняні практики, які не мають жодного наукового обґрунтування. Адже лише використовуючи кращі практики ми зможемо побудувати справді систему, орієнтовану на пацієнтів, та наблизити результати лікування пацієнтів з діабетом до європейських.

Бо більше, питання забезпечення людей з діабетом інсуліном, який дійсно здатний забезпечити досягнення стану компенсації, особливо загострюється через те, що наразі весь світ, і зокрема Україна, страждає від пандемії COVID-19. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди з діабетом знаходяться в групі ризику тяжких ускладнень і підвищеної летальності від вірусу. А своєю чергою, пацієнти з декомпенсованим діабетом мають найбільший ризик серед цієї групи. Тому зараз будь-яке зменшення доступу до ефективного лікування діабету напряму наражає пацієнтів на небезпеку для їхнього життя.

Виходячи з вищезазначеного, просимо вас не допустити ускладнення доступу до аналогів інсуліну для усіх людей з діабетом, які їх потребують. Адже, ми, разом з вами, так тяжко працювали, щоб забезпечити такий доступ. Також просимо, під час перегляду програми не вигадувати вітчизняні рішення, а користуватися кращими європейськими практиками. Крім того, просимо включити представників наших пацієнтських організацій в робочі групи, які займаються переглядом програми реімбурсації, для подальшого уникнення подібних ситуацій.

Сподіваємося на ваше розуміння та взяття під контроль цієї ситуації.

З повагою,