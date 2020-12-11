Голова бюджетної комісії Вінницької обласної ради працюватиме на безоплатній основі

Головою бюджетної комісії Вінницької обласної ради депутати обрали Галину Якубович.

Про це Укрінформу повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної ради, передає Укрінформ.

Її кандидатуру на розгляд депутатського корпусу у п’ятницю на сесії облради запропонував головуючий Вячеслав Соколовий.

«Пропоную обрати Галину Якубович головою постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету. Багатьом із нас Галина Анатоліївна знайома, як фахівець, управлінець, людина яка розуміється у питаннях місцевого самоврядування та бюджетних процесах. Тож прошу підтримати подану кандидатуру», – звернувся до депутатів голова обласної Ради Вячеслав Соколовий.

Згідно з повідомленням, пропозицію депутати підтримали. «За» подану кандидатуру проголосували 62 депутати.

Галина Якубович входила до складу постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету, була секретарем комісії.

У восьмому скликанні Вінницької обласної ради голова постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету буде працювати на безоплатній основі. Відповідні зміни депутати облради також погодили на сесії обласної ради 11 грудня. На безоплатній основі працювали досі і працюють зараз голови інших комісії Вінницької обласної ради. У попередньому скликанні Вінницької облради таких комісій було 13, у нинішньому – 7.