Голова бюджетної комісії Вінницької обласної ради працюватиме на безоплатній основі

Голова бюджетної комісії Вінницької обласної ради працюватиме на безоплатній основі

Укрінформ

 Головою бюджетної комісії Вінницької обласної ради депутати обрали Галину Якубович.

Про це Укрінформу повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної ради, передає Укрінформ.

Її кандидатуру на розгляд депутатського корпусу у п’ятницю на сесії облради запропонував головуючий Вячеслав Соколовий.

«Пропоную обрати Галину Якубович головою постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету. Багатьом із нас Галина Анатоліївна знайома, як фахівець, управлінець, людина яка розуміється у питаннях місцевого самоврядування та бюджетних процесах. Тож прошу підтримати подану кандидатуру», – звернувся до депутатів голова обласної Ради Вячеслав Соколовий.

 Згідно з повідомленням, пропозицію депутати підтримали. «За» подану кандидатуру проголосували 62 депутати.

Галина Якубович входила до складу постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету, була секретарем комісії.

У восьмому скликанні Вінницької обласної ради голова постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету буде працювати на безоплатній основі. Відповідні зміни депутати облради також погодили на сесії обласної ради 11 грудня. На безоплатній основі працювали досі і працюють зараз голови інших комісії Вінницької обласної ради. У попередньому скликанні Вінницької облради таких комісій було 13, у нинішньому – 7.  

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