У Вінниці за підтримки французьких партенрів створять агрохаб

У Вінниці за підтримки партнерів з французького міста Діжон буде створено агрохаб.

Про це на своїй стрінці у Фейсбуку повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Укрінформ.

"Створення агрохабу у Вінниці – приступаємо до активної фази спільного проекту з французьким містом Діжон. Інноваційний центр працюватиме на базі Вінницького національного аграрного університету. Обговорили перспективи реалізації ідеї разом з партнерами з Франції – представниками компанії BETEN Ingenierie, університету Agrosup (Діжон) та Посольства Франції в Україні. Раді, що робота по проекту не припинялась, навіть незважаючи на пандемію COVID-19", - повідомив Моргунов.

За його словами, головна мета проєкту - об'єднати науку, освіту і бізнес задля взаємовигідного результату для зацікавлених сторін з обох держав. Фактично агрохаб – це платформа для розробки інноваційних екологічних рішень, які будуть корисні для аграрного бізнесу.

"Наш аграрний університет має потужну наукову та технічну базу, досвід міжнародної співпраці. Залучення новітніх європейських практик важливо для Вінницького регіону, який є лідером агропромислової сфери України", - зазначив посадовець.

Напрямок університетської співпраці - не єдиний, над яким міська рада співпрацює з фрацузькими колегами, всього передбачається 4 компоненти. Вінницький проєкт співробітництва - один з двох в Україні, який був підтриманий Міністерством закордонних справ Франції.