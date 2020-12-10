Yakaboo та кіберполіція об’єдналися для боротьби з книжковим піратством в Україні

Книжкова платформа Yakaboo разом з Департаментом кіберполіції підписали Меморандум про співпрацю у сфері протидії піратству та розповсюдженню контрафактної літератури на книжковому ринку.

Впродовж останніх років на українському книжковому ринку загострилася проблема розповсюдження контрафактної та піратської літератури. За оцінками різних експертів доля такого контенту на ринку паперових книг сьогодні складає 30-40%. Серед електронних і аудіокниг цей показник сягає 90%.

Така книжка коштує в 2-3 рази дешевше ніж ліцензований оригінал. Читач, купуючи таку книги, часто навіть не підозрює, що ця, зовні схожа на оригінал, книжка є піратською версією.

«Контрафактна та піратська література “вбиває” продажі українських книжок. Її обсяги на ринку сьогодні становлять загрозу для української книги та розвитку ринку загалом. Тож підписаний Меморандум з кіберполіцією є важливим об’єднанням зусиль держави та бізнесу у боротьбі з піратством. Для нас – це дійсно важливий крок, адже розвиток української книги та підтримка українських видавців – завжди були та залишаються пріоритетним напрямком нашої роботи. У питанні протидії розповсюдженню піратських книжок ми відкриті до взаємодії з іншими учасниками книжкового ринку, громадськими організаціями, державними установами і інститутами та всіма небайдужими», — зазначив Іван Богдан, CEO Yakaboo.

«Наші головні завдання – побороти піратство, підвищити рівень довіри населення і бізнесу до кіберполіції. Ми будемо показувати результати не словом, а – ділом. У нас вже є кілька успішних кейсів щодо запобігання продажу контрафактної літератури. Підписання Меморандуму з Yakaboo – це важливий крок у продовженні співпраці», — повідомив Олександр Гринчак, керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Довідка про Yakaboo

Yakaboo — це найбільша книжкова платформа країни, яка з 2004 року на ринку e-commerce України. Співпрацює з численними видавництвами, серед них понад 500 українських та з різних країн світу. У асортименті понад 300 тисяч найменувань книг 71 мовою. Книжки також доступні в електронному та аудіо форматах. Має власне видавництво — Yakaboo Publishing, пріоритетним напрямком якого є перекладна нон-фікшн література. Доставляє книжки по Україні та в будь-який куточок світу.

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