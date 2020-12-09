Корисні властивості шипшини та кизилу. Інфографіка

Плоди шипшини та кизилу багаті на вітаміни, мінеральні елементи. Є природним джерелом вітаміну С та зміцнюють імунну систему.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості шипшини та кизилу.

Шипшина

Шипшина або дика троянда. Цвіте у травні-червні. Плоди можуть бути різної форми: від округлої до веретеноподібної. Довжиною менш як 1 см і понад 3 см, різного діаметру. Колір - від червонувато-помаранчевого до буро-червоного або бурого. Цвіте чагарник у першій половині літа, плоди дозрівають із серпня по вересень.

Існує багато видів шипшини. В Україні найбільш відомі своїми лікувальними властивостями шипшина травнева або корична, шипшина яблунева, шипшина собача, шипшина зморшкувата, шипшина повисла.

Основні діючі речовини: плоди шипшини містять аскорбінову кислоту, каротин, вітаміни Bl, B2, PP, К, пантотенову кислоту, флавоноїди (гіперозид, астрагалін, кверцитрин, кемпферол та ін.), фенолокислоти, пектинові речовини, цукри, органічні кислоти, солі заліза, марганцю, фосфору, магнію, кальцію.

Споживають плоди у вигляді відварів, настоїв, сиропів, соків.

Корисні та лікувальні властивості

Плоди шипшини виявляють антисклеротичну і протизапальну дію, активізують ферментні системи та окисно-відновні процеси в організмі, сприяють усуненню дефіциту вітаміну С, нормалізують вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, стимулюють опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища, посилюють секрецію жовчі, збільшують діурез, зменшують ламкість і проникність капілярів.

Плоди шипшини використовують для профілактики і лікування при гострих і хронічних інфекціях, дистрофії, геморагічних діатезах, кровотечах різної етіології, при передозуванні антикоагулянтів, гострих та хронічних захворюваннях печінки (хронічний гепатит, холецистит, холангіт), захворюванні нирок і сечового міхура (нефрити, нефропатії у вагітних) - у складі комплексної терапії.

Користь шипшини виявляється при застудних та вірусних захворюваннях, пневмоніях.

Плоди шипшини входять до складу вітамінних чаїв.

Сироп із водного згущеного екстракту плодів шипшини - холосас призначають при холециститі та гепатиті.

З насіння шипшини виготовляють олію, яку використовують як зовнішній засіб для гоєння ран, в стоматологічній практиці (гінгівіти, стоматити), при тріщинах сосків, пролежнях, трофічних виразках гомілки, дерматозах, а у вигляді мікроклізм - при неспецифічному виразковому коліті.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин плодів шипшини. Тромбофлебіт і схильність до нього, недостатність кровообігу, ендокардит, декоменсований цукровий діабет, тяжкі хвороби нирок, жовчокам'яна хвороба.

Кизил

Кизил справжній (дерен справжній) - кущ або невелике (до 8 м заввишки) дерево родини деренових. Плід - циліндрична або грушовидна червона соковита кістянка. Цвіте протягом березня - квітня, до розпускання листя. Плоди достигають у серпні - вересні.

Основні діючі речовини: плоди містять до 10 % цукрів, 2 -3,5 % органічних кислот (яблучну, лимонну, янтарну), близько 55 мг% аскорбінової кислоти, ефірну олію, пектинові речовини; в корі є глікозид конін і гіркоти. Всі частини рослини містять дубильні речовини (в корі і листках їх до 15 % ).

Споживають плоди у свіжому вигляді, сушать, маринують, переробляють на варення, повидло, пастилу і соки.

Корисні та лікувальні властивості

З лікувальною метою у народній медицині використовують листя, плоди і кору.

Свіжими або у вигляді відвару плоди кизилу вживають як в'яжучий засіб при діареї, для підвищення апетиту, при цинзі, а також як тонізуючий і протигарячковий засіб.

Свіжі плоди кизилу корисно вживати хворим на цукровий діабет бо сік плодів має здатність знижувати рівень цукру й посилювати ферментативну секрецію підшлункової залози.

Настій кори кизилу раніше використовували при лікуванні маляріі. Як зовнішній засіб кору використовували при фурункульозі.

Протипоказання

Ягоди кизилу слід вживати з обережністю особам з підвищеною кислотністю шлункового соку, особливо при таких захворюваннях, як виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, а також гастрит.