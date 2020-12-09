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середа, 09 грудня 2020, 09:28
У Єгипті ліквідували 40 терористів
09.12.2020 06:50
Укрінформ
У Єгипті ліквідували 40 терористів
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Суcпільcтво
Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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