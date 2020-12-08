Програма ЄС «U-LEAD з Європою»: сформовано порядок денний у сфері адмінпослуг на 2021 рік

8 грудня відбулася онлайн-конференція «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг 2020-2021», організована напрямом з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми ЄС «U-LEAD з Європою». Понад 300 представників органів державної влади, міжнародних проєктів, лідерів громад, керівництва та співробітників ЦНАП обговорили законодавство, кращі практики у сфері адміністративних послуг, а також сформували порядок денний на 2021 рік.

«Доступ до державних послуг у сучасний, цифровий та прозорий спосіб має вирішальне значення для якості життя в громадах. Це також є очевидною вигодою для приватного сектору. Я пишаюся тим, що Програма "U-LEAD з Європою", основним донором якої є ЄС, підтримує реформу децентралізації в Україні та допомагає створити 489 центрів надання адміністративних послуг по всій її території. Ці центри щодня надають такі важливі державні послуги, як паспортні послуги, реєстрація бізнесу, землі та нерухомості, оформлення соціальних субсидій. ЄС продовжуватиме надавати всебічну підтримку українському уряду та громадам для покращення якості державних послуг і, отже, життя громадян. Ми прямуємо разом вперед», – зазначив Посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні, вітаючи учасників заходу.

Серед пріоритетів на 2021 рік учасники визначили:

забезпечення своєчасної трансформації ЦНАП РДА в ЦНАП ОМС, щоб громадяни не відчули погіршення в доступі до адміністративних послуг протягом перехідного періоду;

забезпечення належної координації та методологічного супроводу щодо оперативної передачі приміщень та іншого майна ЦНАП РДА для створення ЦНАП ОМС;

подальшу децентралізацію повноважень з надання найбільш затребуваних адмінпослуг до компетенції ОМС, особливо у сфері реєстрації актів цивільного стану;

інтеграцію пенсійних та окремих податкових адмінпослуг у ЦНАП;

збереження державної та донорської підтримки для громад на розвиток мережі ЦНАП;

забезпечення прозорих та раціональних розмірів плати за адміністративні послуги, шляхом прийняття Закону України «Про адміністративний збір» (4380), в тому числі для забезпечення ОМС сталими компенсаційними ресурсами задля якісного обслуговування громадян і суб'єктів господарювання;

цифрову трансформацію сфери адміністративних послуг і забезпечення врахування думки ОМС та їх асоціацій у реформуванні сфери адміністративних послуг.

Тобіас Тиберг, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні, який також взяв участь у заході, наголосив: «Благополуччя кожної української жінки та чоловіка, хлопчика та дівчини є головною метою підтримки Швеції реформи децентралізації в Україні та співпраці у створенні сервісної держави. Тому ми пишаємося тим, що робимо внесок і є частиною “U-LEAD з Європою” - Програми, в якій ми тісно співпрацюємо з новими громадами для реалізації реформи децентралізації та покращення якості надання адміністративних послуг. Я впевнений, що спільними зусиллями держави, громади, а також міжнародних партнерів в Україні будуть створені комфортні та сучасні Центри надання адміністративних послуг, які мешканці відвідуватимуть з довірою та гарними очікуваннями».

Під час конференції відбулася також окрема панель, присвячена планам донорів на 2021 рік щодо підтримки громад, зокрема у контексті надання адмінпослуг. В обговоренні взяли участь представники Канади, Швейцарії, Швеції, які також наголосили на продовженні підтримки українських громад в їхньому прагненні покращувати життя своїх мешканців.

Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України звернувся до учасників: «Наша головна мета – спростити українцям доступ до державних послуг і сервісів. Ми маємо переконати суспільство в тому, що державні послуги можуть бути зручними, непомітними і людяними. Саме тому, наш пріоритет на 2021 рік – цифровізація, максимальна доступність та прозорість надання послуг як мешканцям, так і бізнесу».

Ще на початку 2020 року напрям з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» презентували Білу книгу політики у сфері адміністративних послуг, де були окреслені ключові напрями полісі-активностей. За рік роботи пропозиції Програми реалізовано більше ніж на 40%, ще 30% стратегічних пропозицій зареєстровано у якості законопроєктів. Щодо технічних питань – то й тут можна констатувати про понад 50% реалізації запланованих заходів, як от можливість використання номерних печаток адміністраторами ЦНАП, спрощення кваліфікаційних вимог до адміністраторів для надання доступу до роботи з відомостями ДЗК тощо.

«Результати, плани, та пріоритети окреслені сьогодні – це наш порядок денний у сфері адміністративних послуг, до якого прагнуть всі залучені партнери, в першу чергу – територіальні громади України. Для нас, команди Програми U-LEAD, для наших донорів – Європейського Союзу та країн-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції, дуже важливо орієнтуватися на потреби та виклики, що турбують перш за все місцеве самоврядування, адже саме вони є рушійною силою для створення належних ЦНАП та наближення послуг до всіх своїх мешканців», – підсумувала Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida.

У конференції також взяли участь В’ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій України, Людмила Рабчинська, заступник Міністра цифрової трансформації України, Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики України, Ольга Оніщук, заступник Міністра юстиції України, Іван Лукеря, заступник Міністра розвитку громад та територій України, Юлія Соколовська, заступник Керівника Офісу Президента України, Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету ВРУ, Наталія Калєніченко, заступник Голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та інші експерти та фахівці у сфері адміністративних послуг.

Довідкова інформація: «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

Фото: «U-LEAD з Європою»