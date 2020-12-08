Вінницька облрада перевірить використання коштів, виділених на обласні програми

Депутати Вінницької обласної Ради перевірять, як і на що йдуть кошти, передбачені обласними програмами. Про це повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи облради, передає Укрінформ.

Про зміну підходу до затвердження нових чи продовження існуючих обласних цільових програм заявив перший заступник голови обласної Ради Володимир Кістіон. Депутати мають намір провести ревізію цих програм. Мета – з’ясувати, чи ефективно використовуються гроші з бюджету Вінницької області, за які ці програми і втілюються у життя.

На сьогодні у Вінницькій області діє 60 цільових комплексних програм. Станом на кінець 2020 року завершують свою дію 27 програм. Із них уже напрацьовано 7 нових, ще 7 – на етапі розробки.

«Як на наш погляд, це потрібно зробити і ми цим будемо займатися. Профільні депутатські комісії та управління виконавчого апарату обласної Ради проведуть ревізію усіх діючих програм. Ми спробуємо оцінити ефективність реалізації тієї чи іншої програми. За результатами інвентаризації і оцінок ефективності будемо виходити із пропозицією: які програми нам потрібно розширити, які призупинити, щоб максимально ефективно використовували ті ресурси, які є у громади Вінницької області», – пояснив намір здійснити ревізію обласних програм Володимир Кістіoн.

Специфіка ситуації у тому, що обласні цільові програми напрацьовують і затверджують депутати обласних рад. Гроші на виконання цих програм теж передбачає обласна рада. А от їхньою реалізацією і втіленням у життя займаються профільні департаменти облдержадміністрацій.

«В обласної Ради є законний інструмент – ставити в порядок денний і заслуховувати профільні департаменти облдержадміністрації інформацію про хід виконання реалізації тієї програми, за яку вони відповідальні. Ми зараз на стадії ревізії оцінки суті програм, їх ефективності і актуальності», - зазначає посадовець, уточнюючи, що обласні програми за напрямом, який він курує, проаналізують уже до кінця цього тижня.

За його словами, про різкі висновки поки говорити зарано. Триває аналіз. Утім, під час засідання кількох постійних депутатських комісій уже чітко прозвучало: спершу звіт, потім – усе інше. Та й на сесію комплексні програми виноситимуться тільки після того, як свою оцінку чи рекомендацію дасть профільна депутатська комісія. Зрештою, це зрозуміле рішення, коли своє резюме за тими чи іншими обласними програмами нададуть фахівці у тій галузі, де ця програма і буде втілюватися.