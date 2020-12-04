8 грудня відбудеться онлайн-конференція «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг 2020-2021», організована напрямом з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою».

Фокусом заходу стане обговорення законодавства, кращих практик, документів політики у сфері адміністративних послуг між представниками органів влади, міжнародних проєктів, новообраним керівництвом громад, керівниками ЦНАП, а також формування політичного порядку денного у сфері адміністративних послуг на 2021 рік.

Серед підтверджених учасників заходу:

Матті Маасікас , Голова Представництва ЄС в Україні

, Голова Представництва ЄС в Україні Тобіас Тиберг , Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні

, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні Михайло Федоров , Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України

, Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Олексій Вискуб , Перший заступник Міністра цифрової трансформації України

, Перший заступник Міністра цифрової трансформації України В'ячеслав Негода , заступник Міністра розвитку громад та територій України

, заступник Міністра розвитку громад та територій України Людмила Рабчинська , заступник Міністра цифрової трансформації України

, заступник Міністра цифрової трансформації України Віталій Музиченко , заступник Міністра соціальної політики України

, заступник Міністра соціальної політики України Ольга Оніщук , заступник Міністра юстиції України

, заступник Міністра юстиції України Іван Лукеря , заступник Міністра розвитку громад та територій України

, заступник Міністра розвитку громад та територій України Лариса Білозір , голова підкомітету з питань адмінпослуг Комітету ВРУ

, голова підкомітету з питань адмінпослуг Комітету ВРУ Віталій Безгін , голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету ВРУ

, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету ВРУ Наталія Калєніченко, заступник Голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та інші

Також, в рамках заходу відбудеться окрема панель «Плани донорів на 2021 рік щодо підтримки громад, в т.ч. в контексті надання адмінпослуг».

Детальну програму заходу можна знайти за посиланням.

Захід відбудеться в Українському кризовому медіацентрі (вул. Хрещатик, 2) та онлайн (у додатку Zoom). Реєстрація відкрита до 12:00 7 грудня за посиланням: https://forms.gle/rtY5UA5KN3dk3sRq8

Для представників ЗМІ на конференції буде організований пресцентр, де журналісти зможуть брати коментарі у спікерів. Першим гостем пресцентру буде Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України.

Нагадуємо, про конкурс публікацій на тему доступних адміністративних послуг. Більше інформації: https://decentralization.gov.ua/news/13030

Увага, акредитацією для ЗМІ є e-mail підтвердження від організаторів конференції. Акредитація триває до 18:00, 7 грудня.

Організатор конференції компенсує проїзд учасникам з регіонів, за умови акредитації.

Контакти для зв’язку: olena.molodtsova@ulead.org.ua, viktoriia.zalozna@ulead.org.ua