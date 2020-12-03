Вінницька ОДА проводить для керівників громад навчання з питань територіальної організації влади

Обласна державна адміністрація ініціювала проведення у новостворених районах семінар-нарад з питань реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади після місцевих виборів - 2020.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

Тож сьогодні, 3 грудня, під головуванням голови ОДА Сергія Борзова практичну роботу розпочато з Могилів - Подільського району з метою забезпечення потреб мешканців і надання якісних адмінпослуг. Зауважимо, такі заходи проходитимуть у форматі кущових семінарів - нарад за участі обласної державної адміністрації, районних адміністрацій, громад, експертів з децентралізації, спеціалістів з фінансів, соціальної сфери, землевпорядкування.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації у вступному слові окреслив коло питань, винесених на обговорення.

«Наразі основне завдання – допомогти новоствореним громадам. Головною проблемою є пандемія, тож необхідно докладати спільних зусиль. Вибори закінчились, тож абсолютно всі громади починають працювати в новому форматі. Відбулися зміни і щодо території кожної громади, і щодо їх повноважень», - сказав Борзов.

Він зауважив, що ОДА, райдержадміністрація, райрада та громади спільно повинні вирішити всі поточні питання, причому в оперативному порядку. Перш за все, це формування бюджету громад на 2021 рік. Обласна державна адміністрація провела значну роботу для збору і аналізу всіх необхідних даних, які надамо громадам для підготовки проєкту бюджету. Громади мають увійти в 2021 рік з якісними бюджетами розвитку.

Далі – питання забезпечення якісних соціальних послуг в громадах. Це важливе питання з огляду на можливе посилення карантинних обмежень.

Перший заступник голови ОДА Наталя Заболотна акцентувала увагу на необхідності якісного забезпечення соціальних послуг на місцевому рівні. Звертаючись до учасників засідання, вона підкреслила: «Необхідно проаналізувати, який перелік базових послуг наразі вже є у вашій громаді, а яких ще немає. Обов’язково відпрацюйте механізм, яким чином ви будете забезпечувати ці послуги. Більш складний перехідний період буде для віддалених громад. Загалом, аналіз і розрахунок має бути економічно вигідний для будь-якої громади. Ви маєте виходити з тих ресурсів, які у вас насправді є. Тож спочатку необхідно провести докладний аналіз, а потім приймати виважене рішення щодо механізму надання якісних соціальних послуг на місцях».

Окрема увага була приділена земельному питанню, а саме – процесу передачі землі в комунальну власність громад. Адже це має забезпечити наповнення місцевих бюджетів і надасть можливість працювати з бізнесом та інвесторами.

«Земля - це ресурс громад, тож треба ефективно реалізувати процесс передачі. - підкреслив голова ОДА. – Аналогічна ситуація з передачею майна з районів у громади. Так, закон 4651-д ще не підписано, але він передбачає передачу майна в громади до 1 липня 2021 року».

І ще один виклик – формування ефективних систем управління в громадах. За словами очільника області, досвід показує, що навіть найбагатша громада без ефективної системи управління мало на що здатна.