Друга черга реконструкції причалу №7 в Одеському порту набирає темп

Як уже повідомлялося, у вересні ц.р. завершилися роботи з реконструкції першої черги причалу №7 Карантинної гавані (довжина 163 метри, т.зв. 1-й пусковий комплекс). В урочистій церемонії введення споруди в експлуатацію взяв участь Президент України Володимир Зеленський. Уже в жовтні компанія-підрядник приступила до виконання загальнобудівельних робіт на 2-му пусковому комплексі причалу, довжиною 223 метри.

Як зазначають в адміністрації порту, успішна реалізація проєкту реконструкції причалу №7 має велике значення для зміцнення конкурентоспроможності підприємства в контексті підтримки в належному стані гідротехнічної інфраструктури.

- Справа в тому, що з об'єктивних причин в порту з 2014 року не вводилися в експлуатацію великі гідротехнічні споруди - будь то нові причали, або реконструйовані, - пояснює начальник адміністрації Одеського порту Руслан Сахаутдінов. - Тобто розрив був 6 років… у даний момент адміністрація порту реалізує амбітну інвестиційну програму з оновлення гідротехнічної інфраструктури підприємства. Найперше – нам потрібно завершити успішно початий проєкт реконструкції найбільшого за довжиною причалу порту. Другий пусковий комплекс причалу №7 – це 223 погонних метри причального фронту. Ми повинні його закінчити і повернути у виробничий цикл перевалки вантажів вже наприкінці наступного року.

Як зазначив далі Сахаутдінов, роботи на об’єкті, про який йде мова, стартували у жовтні з етапу занурення ряду буронабивних паль. На кінець листопада вже занурено до проєктної позначки 55 з 66 паль, кожна з яких має діаметр - 1420 мм і довжину близько 33 метрів.

Паралельно з облаштуванням пальового ряду, ведеться демонтаж залізничних колій і підкранових рейок, відбійних пристроїв старої конструкції причалу. У січні будівельники повинні приступити до наступного етапу робіт - облаштування лицьової шпунтової стінки, яка буде відсікати конструкцію тіла причалу від власне операційної акваторії.

Довідка. Проєкт реконструкції причалу №7 затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України № 688-р від 27.09.2017 р. Весь комплекс робіт фінансує Адміністрація морських портів України (АМПУ). В результаті реконструкції за рахунок зміни конфігурації причальної лінії Карантинної гавані довжина причалу збільшиться на 29 метрів - до 386,5 м. Виробничий потенціал реконструйованого причалу з перевалки становитиме 2 млн тонн генеральних вантажів на рік, що еквівалентно надходженням в бюджет Одеської філії АМПУ доходів у розмірі 96 млн грн.