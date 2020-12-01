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вівторок, 01 грудня 2020, 14:12
Кличко склав присягу мера у Київраді
01.12.2020 13:25
Укрінформ
Кличко склав присягу мера у Київраді
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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