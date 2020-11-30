2 грудня відбудеться початок діалогу «Питна вода та очищення стоків в малих громадах. Якою має бути державна політика»

Організатори заходу: портал Децентралізація та Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. Початок: 11.00.

Учасники заходу:

Блок 1. Національна політика: пріоритети, інструменти, моніторинг

Айлін Хофштеттер, Посольство Швейцарії в Україні

Вячеслав Сороковський, DESPRO

Андрій Ведмідь, Мінрегіон

Валерій Кравченко, НДІКТ міського господарства

Володимир Білоконь, Команда підтримки реформ Міндовкілля

Олександр Шкинь, Асоціація “Укрводоканалекологія”

Євген Кунь, ТОВ Інтерпроект

Юрій Заволока, Бузька громада

Блок 2. Держава як регулятор діяльності підприємств питного водопостачання

Андрій Кавун, DESPRO

Андрій Пінчук, Новоолександрівська громада

Микола Тимченко, КП Тлумачкомунсервіс

Іван Бельбас, експерт з питань водопостачання та водовідведення

Веніамін Сітов, Мереф’янська громада, Асоціація ОТГ

Марія Зонова, Вінницька ОДА

Під час заходу будуть розглянуті основні проблемні питання пов’язані з доступом до питної води та санітарними умовами в малих громадах України, а також можливі рішення, які посприяють виправленню ситуації та виробленню ефективної державної політики у водній галузі.

Учасники події обговорять, серед іншого, наступні теми:

Зміст державної водної політики в умовах реформи децентралізації: чи потребують осучаснення засоби та інструменти досягнення цілей політики?

Державна політика у водному секторі: регулювання та/або підтримка зацікавлених сторін?

Як держава може підтримати «місцевих гравців»? Чи існують інституційні та / або фінансові бар'єри, які можна усунути, щоб полегшити «шлях до вдосконалення»?

В якому стані сектор, а також куди рухатися: національний моніторинг сектору, а також вимірювання прогресу щодо Цілей Сталого Розвитку.

В продовження діалогу експерти проекту DESPRO представлять Стратегічну пропозицію щодо політики водопостачання та водовідведення в громадах України.

Відеотрансляція заходу відбудеться на Facebook-сторінках та Youtube-каналах Децентралізація і DESPRO:

https://www.facebook.com/desproUA

https://www.facebook.com/decentralizationua/

https://www.youtube.com/user/desprodespro

https://www.youtube.com/channel/UCVORStYS81Svd7HyenAUdfw

Нам важлива Ваша думка та Ваша позиція! Просимо залишати запитання та коментарі у формі за посиланням.

Контакти для реєстрації ЗМІ: Галина Осадча, тел.: +38050 5288214, електронна пошта: h.osadcha@despro.org.ua