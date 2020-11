Золоті медалі рейтингу Українська народна премія – 2020 знайшли свої власників

Аналізуючи основні споживчі настрої вже 8 років поспіль - Українська народна премія допомагає добре орієнтуватися у великому різноманітті товарів та послуг, які нас оточують. Рейтинг є квінтесенцією рекомендацій українських споживачів — друзів, сусідів та колег.

Для виробників цей конкурс є індикатором довіри споживачів, який стимулює до вдосконалення і постійного розвитку.

Історія конкурсу бере початок у 2013 році. Саме з того часу українці отримали можливість брати безпосередню участь в оцінюванні товарів та послуг, представлених на українському ринку.

Завдяки суворому і непідкупному журі в особі українських споживачів переможцями конкурсу в цьому році стали 487 компаній у 24 споживчих категоріях.

Представляємо вам частину переможців рейтингу Українська народна премія-2020, до складу якого увійшли найкращі українські та міжнародні бренди, такі як:

· HOTLINE.FINANCE - СТРАХОВИЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР)

· МАТИ ТА ДИТИНА - КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

· ЛЕЛЕКА – ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК

· iPOST – КУР'ЄРСЬКА ДОСТАВКА

· KRAFT Deckensysteme Ukraine - ПІДВІСНІ СТЕЛІ

· MONEYVEO - СЕРВІС КРЕДИТІВ ОНЛАЙН

· VELADIS - РИБНІ КОНСЕРВИ ТА ПРЕСЕРВИ

· АЛАН - СОСИСКИ

· УМАНЬПИВО - ПИВО

· ПИВНА ЛАВКА - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ РОЗЛИВНОГО ПИВА

· ЕКО-ЛАВКА - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ

· ТАНТУМ РОЗА - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ'Я

· БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - СОРБЕНТ

· AMEL DENTAL CLINIC - СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА

· GO IT – IT ОСВІТА

· LIQUI MOLY – МОТОРНА ОЛИВА

· FONDY – СЕРВІС ПРИЙОМУ ПЛАТЕЖІВ

· ІНТЕРГАЛ-БУД - ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ КИЄВА

· ДАТАГРУП - ІНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР

· INTERTOOL – НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ

· INTERTOOL – ЛАЗЕРНІ РІВНІ

· DNIPRO-M – СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ/РЕМОНТ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

· DNIPRO-M – ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

· LORDE® HYAL - ПРЕПАРАТ ВІД КАШЛЮ

· ДЕКАСАН – ЗАСІБ ПРОТИ ВІРУСІВ ТА БАКТЕРІЙ

· ЦИНАБСИН - ПРЕПАРАТ ВІД НЕЖИТЮ

· НООБУТ® IC - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

· SKINORMIL - ЗАСІБ ВІД ВУГРІВ

· ЙОД АКТИВНИЙ (ЕЛІТ-ФАРМ) - ЗАСІБ З ЙОДОМ

· MAPEI - БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

· ISOVER - УТЕПЛЮВАЧ

· MIRSON – ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМУ

· OMRON – ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

· НОВА ПОШТА - ДОСТАВКА ВІДПРАВЛЕНЬ

· NEW RECRUITING GROUP – РЕКРУТИНГОВА КОМПАНІЯ

· SUPPORT.UA – СЕРВІС НАЛАШТУВАННЯ/РЕМОНТУ ТЕХНІКИ

· SALTON – ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ

· BREESAL – ОСВІЖУВАЧІ ПОВІТРЯ

· МЕДЛАБ – МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

· PYRAMIDA - ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

· SCHNEIDER ELECTRIC - РОЗЕТКИ

· SOMA FIX – БУДІВЕЛЬНА ПІНА

· SMART SOLUTIONS - HR ПРОВАЙДЕР

· MILLENNIUM - ШОКОЛАД

· FOODEX – СЕРВІС ДОСТАВКИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

· АКВАМАРКЕТ – ДОСТАВКА ВОДИ

· YES - РЮКЗАКИ

· QUICK–STEP – ЛАМІНАТ

· RODOS – МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

· ХОМКА - НАСІННЯ

Повний перелік з 487 компаній-переможців можна знайти на офіційному сайті Української народної премії.

https://www.ukrainian-choice.com/winners-2020