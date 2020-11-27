Золоті медалі рейтингу Українська народна премія – 2020 знайшли свої власників
Аналізуючи основні споживчі настрої вже 8 років поспіль - Українська народна премія допомагає добре орієнтуватися у великому різноманітті товарів та послуг, які нас оточують. Рейтинг є квінтесенцією рекомендацій українських споживачів — друзів, сусідів та колег.
Для виробників цей конкурс є індикатором довіри споживачів, який стимулює до вдосконалення і постійного розвитку.
Історія конкурсу бере початок у 2013 році. Саме з того часу українці отримали можливість брати безпосередню участь в оцінюванні товарів та послуг, представлених на українському ринку.
Завдяки суворому і непідкупному журі в особі українських споживачів переможцями конкурсу в цьому році стали 487 компаній у 24 споживчих категоріях.
Представляємо вам частину переможців рейтингу Українська народна премія-2020, до складу якого увійшли найкращі українські та міжнародні бренди, такі як:
· HOTLINE.FINANCE - СТРАХОВИЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР)
· МАТИ ТА ДИТИНА - КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
· ЛЕЛЕКА – ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
· iPOST – КУР'ЄРСЬКА ДОСТАВКА
· KRAFT Deckensysteme Ukraine - ПІДВІСНІ СТЕЛІ
· MONEYVEO - СЕРВІС КРЕДИТІВ ОНЛАЙН
· VELADIS - РИБНІ КОНСЕРВИ ТА ПРЕСЕРВИ
· АЛАН - СОСИСКИ
· УМАНЬПИВО - ПИВО
· ПИВНА ЛАВКА - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ РОЗЛИВНОГО ПИВА
· ЕКО-ЛАВКА - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ
· ТАНТУМ РОЗА - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ'Я
· БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - СОРБЕНТ
· AMEL DENTAL CLINIC - СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА
· GO IT – IT ОСВІТА
· LIQUI MOLY – МОТОРНА ОЛИВА
· FONDY – СЕРВІС ПРИЙОМУ ПЛАТЕЖІВ
· ІНТЕРГАЛ-БУД - ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ КИЄВА
· ДАТАГРУП - ІНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР
· INTERTOOL – НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ
· INTERTOOL – ЛАЗЕРНІ РІВНІ
· DNIPRO-M – СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ/РЕМОНТ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ
· DNIPRO-M – ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ
· LORDE® HYAL - ПРЕПАРАТ ВІД КАШЛЮ
· ДЕКАСАН – ЗАСІБ ПРОТИ ВІРУСІВ ТА БАКТЕРІЙ
· ЦИНАБСИН - ПРЕПАРАТ ВІД НЕЖИТЮ
· НООБУТ® IC - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
· SKINORMIL - ЗАСІБ ВІД ВУГРІВ
· ЙОД АКТИВНИЙ (ЕЛІТ-ФАРМ) - ЗАСІБ З ЙОДОМ
· MAPEI - БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
· ISOVER - УТЕПЛЮВАЧ
· MIRSON – ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМУ
· OMRON – ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
· НОВА ПОШТА - ДОСТАВКА ВІДПРАВЛЕНЬ
· NEW RECRUITING GROUP – РЕКРУТИНГОВА КОМПАНІЯ
· SUPPORT.UA – СЕРВІС НАЛАШТУВАННЯ/РЕМОНТУ ТЕХНІКИ
· SALTON – ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ
· BREESAL – ОСВІЖУВАЧІ ПОВІТРЯ
· МЕДЛАБ – МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
· PYRAMIDA - ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ
· SCHNEIDER ELECTRIC - РОЗЕТКИ
· SOMA FIX – БУДІВЕЛЬНА ПІНА
· SMART SOLUTIONS - HR ПРОВАЙДЕР
· MILLENNIUM - ШОКОЛАД
· FOODEX – СЕРВІС ДОСТАВКИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
· АКВАМАРКЕТ – ДОСТАВКА ВОДИ
· YES - РЮКЗАКИ
· QUICK–STEP – ЛАМІНАТ
· RODOS – МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ
· ХОМКА - НАСІННЯ
Повний перелік з 487 компаній-переможців можна знайти на офіційному сайті Української народної премії.