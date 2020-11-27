5 питань, які допоможуть краще зрозуміти японську культуру

Японська кухня стрімко набуває популярності по всьому світу, і наша країна не виняток. Тож не дивно, що все більше людей хочуть доторкнутися до неї, познайомитися з її колоритом і особливостями. Пропонуємо дізнатися відповіді на найбільш популярні питання, що стосуються традиційних суші та ролів.

Перші суші з'явилися в Таїланді, і тільки в 7 столітті потрапили в країну квітучої сакури. Працьовиті японці перейняли технологію і почали її вдосконалювати. Популярні в Японії нігірі (один з видів суші, що складається тільки з рису і шматочки риби на ньому) почали готувати всього 300 років тому.

На відміну від Країни висхідного сонця, у нас і в більшості європейських держав більш поширеними є роли або макі. Вони відрізняються різноманітністю смаків. У них додають не тільки традиційні морські продукти, рис, а й овочі, сир, м'ясо та інші компоненти. Спробувати популярні роли або традиційні суші на Осокорках можна не виходячи з дому. Для цього потрібно лише замовити їжу з доставкою від IKURA.

Як їсти суші за правилами

По-перше, східні страви не можна їсти столовими приборами ні за яких обставин. Роли і суші можна вживати тільки паличками. Якщо вміло поводитися з ними важко, їжу допустимо брати пальцями. При цьому не варто перекушувати шматок ролу або суші навпіл — це велика помилка. В рот потрібно цілком класти всю порцію, щоб розкуштувати всі інгредієнти. Тільки так можна відчути ідеальне смакове поєднання усіх компонентів. З'єднуючись між собою, вони особливим чином впливають на смакові рецептори. Може, саме тому у ролів стільки фанатів.

Як поєднувати непоєднуване

При замовленні порції ролів в ресторані або з доставкою додому блюдо завжди супроводжують:

васабі (гострий японських хрін зі специфічним присмаком);

оригінальний соєвий соус;

слайси маринованого імбиру.

Раніше було неприйнято змішувати васабі з соєвим соусом. Сьогодні японці і шанувальники суші по всьому світу порушують це правило. Ще однією помилкою можна вважати повне занурення суші в соєвий соус. Ці доповнення потрібні, щоб підкреслити смак риби, а не замаскувати його. Соєвий соус і інші пікантні приправи використовують для додання морепродукту більш виразного присмаку. Побачили на тарілці імбир? Звичайно, він використовується не тільки для прикраси. Завдання імбиру — освіжити смакові рецептори. Його потрібно вживати між порціями, а не разом з ними. Імбир освіжить подих і допоможе травленню.