Час благодійності і див. «Збери добрий подарунок» із фондом «Добрий Самаритянин» та проєктом «ISOLATED»

Проєкт ISOLATED/ІЗОЛЬОВАНІ продовжує збирати біля себе партнерів. Так, після співпраці з МОЗ України, Карітас-Київ, Veterano Service нашим партнером став фонд «Добрий Самаритянин».

Не дивлячись на одеську «прописку», благодійна організація відома далеко за межами південного регіону країни. За 26 років свого існування відповіла на багато викликів, які поставали перед українцями, підтримуючи найуразливіші категорії, – у часи економічних та політичних (двох революцій) криз, війни й переселення співвітчизників із зон військових дій. До слова, ООН відзначило досвід фонду в наданні допомоги переселенцям з Донбасу та Криму як найкращий і Україні. Крім того декілька днів тому працівники та волонтери (у «ДС» біля 800 волонтерів) отримали відповідь від Грантового офісу Google. Фонд пройшов перевірку як один із найактивніших в нашій країні. За податковою базою, за планами розприділення вантажів та звітністю. Як результат, отримав визанння і віртуальні кошти для популяризації своєї діяльності.

І зараз тривають кілька проєктів. Зокрема, Всеукраїнський – «Збери добрий подарунок» - для тисячі сиріт з інтернатів, дитячих будинків та дітей з особливостями розвитку. Йдеться власне про іменні дарунки.

Методика збору подарунків та їх доставки відбувається наступним чином:

Ви вибираєте фото з побажаннями дітей на FB - c торінці ;

Коментуєте під ним, якій дитині купите частину подарунку, а краще увесь – потім може не знайтися цей хтось, хто докупить решта;

– Обов’язково підписуйте дарунок іменем дитини з ініціалами та кодом, вказаним на фото. (Можна додати листівку від себе). Зберігайте чеки – на випадок заміни розміру одягу чи взуття;

– За бажанням можна додати солодощі, які швидко не псуються;

– Відправляйте подарунок Новою поштою на відділення № 78 в Одесі.

«Проєктом «Збери добрий подарунок» ми вкотре спробуємо вирішити кілька питань, – говорить Наталія ТЕРЕХОВА, адміністратор фонду «Добрий Самаритянин». – Очевидно, по-перше, це – здійснення конкретних мрій конкретних дітей, а не усякої всячини, яка нам, дорослим, до вподоби чи здається доцільною. По-друге, усиновлення. (За шість років акції відбулося 64 (!) випадки усиновлення!) А також наставництво. (Наприклад, допомога в отриманні місця роботи чи здобуття освіти після інтернату). І, по-третє, знову ж таки - конкретна допомога конкретним інтернатам».

«Cирітство – біда нашого суспільства. Спадщина радянського минулого. Як відомо, у цивілізованих країнах немає інтернатів. Тому наша увага, спрямована сьогодні на цих дітей, а тим більше – наша причетність до змін у їхньому житті через усиновлення та наставництво – це якість українського суспільства завтра і його руху вперед, - зазначає Кирило ТЕРЕЩЕНКО, власник креативного агентства MAKE SENSE - ініціатора проєкту ISOLATED/ІЗОЛЬОВАНІ.

У цей складний період – пандемії та економічної кризи – багато хто потребує допомоги. Ми також нагадуємо про тих, хто живе поряд з нами. Плакати ISOLATED – cаме про це. До речі, вони набули різдвяного оформлення. Отже, допомога – у три кроки:

Зайти на сайт www . isolated . com . ua ;

роздрукувати плакат;

розмістити у своєму під’їзді на видному місці – зі вказаними можливостями матеріальної або нематеріальної допомоги та своїм номером телефону.

Передноворічно-різдвяний час – час благодійності. І див. Дива ці часто приходять через наші серця і руки.