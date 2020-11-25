Салат і шпинат: корисні властивості. Інфографіка

Салат та шпинат — це листові овочі, без яких не обходиться жоден здоровий раціон. Їх зелені листя багаті на рослинний білок, вітаміни та різні мікроелементи.

Укрінформ зібрав інформацію про корисні властивості салату та шпинату.

САЛАТ

Салат (латук посівний) - однорічна трав'яниста овочева рослина родини айстрових (складноцвітих). Розрізняють кілька різновидів латуку посівного: листковий, головчастий і ромен-салат. Цвіте у липні – серпні. Плід - сім'янка. Введена в культуру в Середземномор'ї. На території України латук посівний культивують як салатну рослину.

Основні діючі речовини: в листі є білкові речовини (до 0,2%), цукри (0,1 -2,3 % ), до 0,1-0,2% органічних кислот (яблучна, лимонна, щавлева, янтарна та інші), β-каротин (1,75 мг% ), вітамін Е (0,66 мг% ), вітамін В6 (0,18 мг% ), аскорбінова (15 мг%), нікотинова (0,65 мг%), пантотенова (0,1 мг% ) і фолієва кислоти, біотин, рибофлавін, тіамін, гіркота лактуцин, солі заліза (600 мкг/100 г), калію, кальцію, магнію, йоду, кобальту, міді і цинку.

З лікувальною метою використовують свіже листя і плоди.

Споживають: свіжі листя вживають у вигляді салату, з листя та плодів готують настій.

Корисні та лікувальні властивості

Латук посівний збуджує апетит, покращує травлення, має легкі проносні й сечогінні властивості.

У вигляді салату рослину корисно вживати при ожирінні, особливо, коли воно супроводжується діабетом, при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, при нормо- і гіпохромних анеміях та при туберкульозі, вагітним жінкам і виснаженим хворим.

Настій свіжого листя застосовують як заспокійливий, протиспазматичний, анестезуючий і снотворний засіб.

Як приготувати настій: свіже подрібнене листя (20 г або столову ложку сировини на 200 мл окропу, настоюють до охолодження) по пів склянки 2 рази на день або по 1 склянці за одну-півтори години до сну.

Настій плодів - як засіб, що підвищує секрецію молока у матерів-годувальниць.

Як приготувати настій: насіння (1 столова ложка сировини на 200 мл окропу, настоювати 4 години) по третині склянки тричі на день до їжі.

Свіжим соком лікують тиреоїдит і тиреотоксикоз. У гомеопатії препарати з соку латуку посівного призначають при захворюваннях серцево-судинної системи.

Протипоказано вживати салат при подагрі й нирковокам'яній хворобі (при уратних і оксалатних каменях), при загостренні гострих і хронічних колітів та ентероколітів з вираженими порушеннями травлення (диспептичні явища).

ШПИНАТ ГОРОДНІЙ

Шпинат городній (Spinacia oleracea) - однорічна трав'яниста рослина родини лободових. Плід - горішок. Цвіте з червня до серпня. Походить з Південно-Західної Азії. На території України шпинат широко культивують як овочеву рослину.

Основні діючі речовини: листя шпинату городнього містить вітаміни В1, В2, К, Е , аскорбінову, нікотинову, фолінову і фолієву кислоти, рутин та інші флавоноїди з Р-вітамінною активністю, каротиноїди (β-каротин, лютеїн, віолаксантин, неоксантин, зеаксантин, нео-β-каротин, ксантофіл-епоксид), стерини (α і γ-спинанстерини, β-ситостерин і їхні глюкозиди, холестерин), ліпіди (сульфо-, глюкогалакто- і ацилгалактоліпіди), білки (до 34%), вуглеводи (фруктозу, глюкозу, сахарозу), органічні кислоти (серотинову, щавлеву, лимонну) і сполуки йоду, заліза, фосфору, калію, кальцію та магнію. У складі білків є всі незамінні амінокислоти.

З лікувальною метою використовують молоде розеткове листя, яке вживають свіжим або відварюють.

Споживають: шпинат використовують для приготування перших і других страв, але особливо корисно вживати його в сирому вигляді як салат.

Корисні та лікувальні властивості

Він посилює перистальтику кишок, виявляє легку проносну дію. Високий вміст фенольних сполук (флавоноїдів і фенолокислот) зумовлює капілярозміцнюючі, протисклеротичні й протизапальні властивості шпинату.

Корисно вживати шпинат дітям, вагітним і ослабленим хворим, хворим нагіпохромну анемію, діабет і гіпертонію, при гіпацидному гастриті й ентероколіті. У вигляді супів, пюре тощо його призначають при ожирінні.

Як джерело вітамінів шпинат використовують у дієтотерапії та при так званому весняному лікуванні.

У народній медицині настій з листя шпинату вживають при в'ялій перистальтиці кишечника і метеоризмі.

Як приготувати: настій із свіжого листя (10 г сировини на 200 мл окропу) по чверті склянки 4 рази на день

Протипоказання: при нирковокам'яній хворобі (оксалурії), нефритах, подагрі, захворюваннях печінки, жовчного міхура і підшлункової залози вживати шпинат протипоказано.

Страви з шпинату треба зберігати у холодильнику, оскільки при кімнатній температурі у них утворюються отруйні речовини, небезпечні для здоров'я людини.