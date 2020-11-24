Вже другий рік поспіль в Україні проходить конкурс Міс Світу України пишної Краси

Miss/Mrs Top World Plus Size Ukraine 2020 - Єдиний революційний конкурс України, який розкриває жіночу красу у розмірі Plus Size.

Лозунг конкурсу - " Beauty will save the World" тому що Краса не має розмірів, вона – безмежна.

Впродовж чотирьох днів на дівчат чекатимуть різні випробування.

Із красунями працюватимуть кращі стилісти України, постановники Fashion показів. Кожна дівчина буде працювати із своєю постановою, відробляти майстерність по дефіле, а найголовніше – у дівчата вже відбулася творча фотозйомка, де вони мали показати готовність побороти всі свої комплекси.

Крім того, цьогоріч кожна учасниця готує національний костюм для ефектного виходу і це стане творчим та головним завданням наших учасниць!.

Найцікавіше, що Національні костюми будуть не тільки українські, оскільки дівчата пов'язані з різними культурами нашого Світу. Тож на вас чекає вихід у Африканському стилі, у Грецькому стилі, у Болгарському та у стилі Стародавньої України. Це буде незабутнє!!

На гостей очікують виступи зірок Українського шоу-бізнесу.

Спеціальним гостем та хедлайнером вечора став Український співак - Kishe, також конкурс підтримала Міла Кузнецова, яка стала Рекордсменкою по версії Книги Рекордів України "Найбільші натуральні груди України".

Переможниці Національного Конкурсу поїдуть представляти Україну на Міжнародних конкурсах Краси.

Як каже Тетяна Котьолкіна, Національний директор конкурсу - "Краса не має розмірів! Вона безмежна! Треба вірити у свої сили, та йти до своєї мети".

Конкурс проходить з урахуванням всіх епідеміологічних умов.