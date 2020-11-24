Як «Samsung Electronics Україна» мотивує юних спортсменів

Серед різноманітних ініціатив, що їх реалізує Samsung Electronics, особлива увага приділяється популяризації спорту серед професіоналів та початківців. Компанія підтримує низку міжнародних спортивних змагань, зокрема Олімпійські ігри. Ця співпраця почалася ще 1988 року з локального партнерства під час Олімпійських ігор у Сеулі та триває й донині – але вже на глобальному рівні. Планується, що в статусі Всесвітнього Олімпійського партнера в категорії «Бездротове телекомунікаційне обладнання» Samsung перебуватиме щонайменше до 2028 року, згідно з чинною угодою. У такий спосіб компанія вже десятиріччями допомагає цілеспрямованим спортсменам досягати вершин і не планує зупинятися на цьому шляху.

Українське представництво, «Samsung Electronics Україна», не є винятком. Компанія бере активну участь у суспільному житті України, імплементуючи глобальні принципи Samsung Electronics на місцевому рівні та ініціюючи важливі соціальні проєкти. І, звісно ж, спортивний напрям посідає одне з чільних місць у цій діяльності: компанія активно підтримує ініціативи, спрямовані на просування активного й здорового способу життя серед юного покоління українців.

Так, Samsung Electronics докладає значних зусиль до розвитку тхеквондо в Україні. Це корейське бойове мистецтво, чия історія налічує понад два тисячоріччя, є не просто видом боротьби. За допомогою тренувань воно навчає наполегливості й справедливості, допомагає зміцнювати тіло й дух. Популяризація тхеквондо серед молоді як не тільки єдиноборства, а саме як мистецтва й філософії, є основною метою міжнародного турніру Kyiv Open, постійним партнером якого з 2015 року є «Samsung Electronics Україна». Цьогоріч компанія стала генеральним партнером Kyiv Open 2020 і, незважаючи на всі труднощі, спричинені пандемією, допомогла організувати змагання. У підсумку турнір відвідали більш як 200 спортсменів віком від шести до 18 років, здобувши мотивацію для продовження своєї діяльності, медалі й цінні призи від Samsung.

«Пандемія та складні умови мають бути стимулом, щоб звернути особливу увагу на потреби молоді й прийти їй на допомогу, адже це вклад у наше спільне майбутнє. Ми дуже раді, що з підтримкою Samsung Electronics та попри всі несприятливі обставини такий турнір, як Kyiv Open 2020, все-таки вдалося організувати. Це ще один крок у становленні нового покоління лідерів», – так Віктор Степаненко, керівник департаменту корпоративного маркетингу «Samsung Electronics Україна», прокоментував партнерство з Kyiv Open.

Ще одним олімпійським видом спорту, що перебуває у фокусі уваги «Samsung Electronics Україна», є спортивна гімнастика. У цій царині ось уже 18 років поспіль гідно представляє Україну на світовій арені турнір Ukraine International Cup. Він не тільки щорічно приваблює спортсменів із різних країн, а й має міжнародну кваліфікацію, що зараховується учасникам до загального балу Кубків Європи та світу. Це по-справжньому унікальна для України подія, і цьогоріч вона відбулася за підтримки «Samsung Electronics Україна».

Компанія надала суддям планшети для оцінювання змагань, досягнувши в такий спосіб одразу кількох цілей: сприяння наполегливій і талановитій молоді та реалізація екологічної співпраці, оскільки процес суддівства відбувався без застосування паперу.

Спорт є найкращим прикладом того, наскільки цілеспрямованість і докладання зусиль у дитинстві важливі для успіху й результативності в дорослому віці. Нині, коли весь світ бореться з небаченою досі загрозою, надзвичайно важливо пам’ятати: рано чи пізно, але пандемія відступить, а підвалини життя, до якого ми повернемося опісля, потрібно закладати вже зараз. Своєю участю в таких спортивних заходах Samsung Electronics закликає долучатися до розбудови нашого майбутнього, підтримуючи молоде покоління й надаючи йому мотивацію та можливості для розвитку.