Вінницька обласна Рада створила сім постійних комісій.

Про це повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи Вінницької облради, передає Укрінформ.

Впродовж роботи першої сесії обласної Ради депутати розглянули та прийняли 65 голосами питання про утворення та склад постійних комісій. Постійні комісії є органами Ради та обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії Ради діють відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту та на основі Положення про постійні комісії, що затверджуються Радою.

Засідання постійних комісій Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Таким чином, своїм рішенням Рада утворила сім постійних комісій.

З питань економіки, фінансів та бюджету: голова комісії – Валерій Коровій.

З питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури: голова комісії – Андрій Ковальов.

З питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики: голова комісії – Олена Мілієнко.

З питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів: голова комісії – Ігор Грубеляс.

З питань інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування: голова комісії – Владислав Скальський.

З питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту: голова комісії – Наталія Замкова.

З питань агропромислового розвитку та земельних відносин: голова комісії – Віталій Бень.

Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням Ради, але не менше як 10 депутатів та не більше як 12 депутатів в одній комісії. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів постійної комісії.