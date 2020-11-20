Вінницький міський голова назвав пріоритети роботи новообраної міської ради

Вінницький міський голова на першій сесії новообраної міської ради назвав пріоритетні завдання, над якими доведеться працювати самоврядцям.

Про повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради , передає Укрінформ.

У п’ятницю, 20 листопада, розпочала роботу перша сесія Вінницької міської ради VIII скликання. Відкрив її голова Вінницької міської виборчої комісії Дмитро Шевчук. Він оголосив результати місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та вручив Сергію Моргунову посвідчення міського голови. Після оголошення офіційних результатів виборів очільник міста Сергій Моргунов склав присягу, Дмитро Шевчук вручив йому посвідчення.

«Сьогодні 1 день каденції нового 8 скликання депутатського корпусу Вінницької об’єднаної територіальної громади. Хотів би подякувати усім вінничанам, які підтримали мене на виборах Вінницького міського голови. Це, мабуть, підтвердження того, що я і вся наша команда свого часу обрали правильний вектор розвитку Вінниці. Зі свого боку гарантую, що ми виправдаємо довіру наших виборців. Депутатський корпус оновився на 70%, але тут присутні люди з великим досвідом у різних сферах життєдіяльності міста. Вінничани очікують від нас злагодженої роботи, щоб ми й надалі утримували те лідерство, яке ми шість років назад завоювали як найкомфортніше для життя місто серед обласних центрів України», - звернувся до колег Сергій Моргунов.

Далі він окреслив пріоритетні завдання, над якими першочергово працюватиме міська рада та її виконавчі органи.

«Перед нами стоїть багато завдань і викликів, серед яких – боротьба з коронавірусом. На сьогодні ми маємо максимально сконцентрувати усі свої зусилля на підтримку сфери охорони здоров’я, людей, які опинилися в тяжких життєвих обставинах, а також на підтримці підприємців. У нас є завдання зробити якісну питну воду у наших кранах. Також в перші місяці 2021 року ми маємо прийняти Стратегію розвитку територіальної громади до 2030 року. Ми маємо реалізовувати ті плани, які є у Стратегії, і кожного року звітувати перед вінничанами про виконану роботу. Також серед важливих завдань – інтеграція приєднаних територіальних громад до умов комфортного проживання – таких, які є у Вінниці. Я переконаний: якщо ми будемо працювати як єдина залагоджена команда, байдуже від якої партії, - тоді у нас все вийде. Ми маємо завжди пам’ятати: на першому місці - вінничани та інтереси територіальної громади. Вінничани важливі! Бажаю усім конструктивної роботи».

Після цього міський голова Сергій Моргунов та голова Вінницької міської виборчої комісії Дмитро Шевчук вручили присутнім депутатам посвідчення та нагрудні знаки, а також книгу «Ординація Вінниці 1790 р.» Це унікальний правовий документ кінця XVIII століття, який є своєрідним статутом міської громади часів Речі Посполитої. Документ містить 26 статей, має окремий розділ присяг тогочасних посадових осіб та детально регламентує аспекти життєдіяльності тогочасної Вінниці.

Під час сесії також було обрано секретаря міської ради. Ним став Павло Яблонський («Українська стратегія Гройсмана»), який обіймав цю посаду під час попередньої каденції.

Сергій Моргунов обраний Вінницьким міським головою вдруге, здобувши перемогу вже у першому турі та отримавши 65,93% голосів вінничан, які прийшли на виборчі дільниці. До міської ради пройшли чотири партії: «Українська Стратегія Гройсмана» (представлена 34 депутатами), «Європейська солідарність» (9 депутатів), «Слуга Народу» (6 депутатів) та «Опозиційна платформа - За життя» (5 депутатів).