Готуємось до розпродажів: кешбек від Letyshops, промокоди і знижки

Листопад - особливий місяць для всіх шанувальників онлайн-шопінгу. По-перше, цього місяця стартують щорічні і, що вже стали всесвітньою традицією, новорічні розпродажі з їхньою «Чорною п'ятницею».

По-друге, найбільший азійський маркетплейс Aliexpress і китайські постачальники у листопаді відзначають своє свято - 11.11. У день Розпродажу 11.11 покупцям з усього світу, і з України зокрема, пропонуються особливі знижки й умови для покупок. Чому б не скористатися ними, а ще - додатковими лайфхаками для ще більшої економії?

Кешбек з Aliexpress

Не всі магазини і не всі банки пропонують кешбек, тобто часткове повернення коштів. Однак навіть у тих випадках, коли кешбек від постачальника послуг безпосередньо отримати неможливо, ця опція стає доступною через сервіси-посередники.

З того ж Aliexpress можна отримати кешбек, скориставшись послугами сервісу Letyshops. Відсоток повернення варіюється залежно від конкретного товару і може досягати 5%.

Якщо ви часто купуєте товари на азійському маркетплейсі або плануєте масові закупівлі до дня традиційного розпродажу - ці відсотки можуть стати відчутним і приємним бонусом.

Промокоди

Уже згаданий Letyshops крім часткового повернення витрачених коштів також пропонує і промокоди для шопінгу на Aliexpress на фіксовані суми. Особливі умови пропонуються і тим, хто планує придбати товари вище зазначеної суми, і для тих, хто перейшов на біржу китайських товарів уперше.

Нагадуємо, що терміни дії, як і кількість кодів для отримання додаткових бонусів, обмежені. Слідкуйте за подробицями і списком актуальних кодів на сайті.

Знижки до 80%

Звичайно ж, заощадити на шопінгу можна і в розділі товарів, які пропонуються зі знижкою. У дні листопадових розпродажів багато позицій продаються дешевше на 10-20, а деякі - на 50-80%. Особливу увагу слід приділити товарам з промо-колекцій або аутлет-колекцій - їх можна замовити з максимальною знижкою.

На сторінках вже згаданого сервісу Letyshops окрім кешбеку і промокодів також можна знайти каталог популярних товарів за привабливою ціною. Це заощадить ще й час, якого в період масових розпродажів і «чорної п'ятниці» у віртуальних шопоголіків не так-то й багато. Нагадуємо, що сервіс працює не тільки з китайським маркетплейсом, а й десятками інших популярних магазинів - як у нас в країні, так і за її межами.

Фото з відкритих джерел