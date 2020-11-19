Східна Європа: як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?

20 листопада о 12:00 год. відбудеться трансляція нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?».

Головний контекст цієї розмови становитимуть два важливих регіональних зрушення – перемога проєвропейського політичного лідера Майї Санду на виборах Президента Молдови та продовження громадянського спротиву білоруського суспільства проти режиму Лукашенка.

· Як захистити європейські устремління України, Молдови, Білорусі та інших націй нашого регіону?

· Чому не можна миритися з пасивністю України в регіоні і навіщо потрібна активна регіональна політика нашої держави?

· Як об’єднати проєвропейські сили в регіоні?

· Як разом протидіяти Росії?

· Як посилити роль Заходу?

Учасники розмови:

- Міхай Попшой, заступник Голови парламенту Республіки Молдова;

- Оксана Сироїд, заступниця Голови Верховної Ради України у 2014-19 роках, співголова Львівського Безпекового форуму;

- Аліна Полякова, Президент американського Центру аналізу європейської політики (CEPA);

- Арсеній Яценюк, Голова Верховної Ради України у 2007-08 роках, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради фонду «Відкрий Україну» і Київського Безпекового Форуму.

Трансляція на ресурсах :

YouTube Фонду «Відкрий Україну»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсенія Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;

Сайті КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.

Інформаційні партнери: Україна 24, Еспресо, «Цензор.нет», «Lb.ua», «Сьогодні Новини», Український Тиждень.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.