Східна Європа: як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?
20 листопада о 12:00 год. відбудеться трансляція нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?».
Головний контекст цієї розмови становитимуть два важливих регіональних зрушення – перемога проєвропейського політичного лідера Майї Санду на виборах Президента Молдови та продовження громадянського спротиву білоруського суспільства проти режиму Лукашенка.
· Як захистити європейські устремління України, Молдови, Білорусі та інших націй нашого регіону?
· Чому не можна миритися з пасивністю України в регіоні і навіщо потрібна активна регіональна політика нашої держави?
· Як об’єднати проєвропейські сили в регіоні?
· Як разом протидіяти Росії?
· Як посилити роль Заходу?
Учасники розмови:
- Міхай Попшой, заступник Голови парламенту Республіки Молдова;
- Оксана Сироїд, заступниця Голови Верховної Ради України у 2014-19 роках, співголова Львівського Безпекового форуму;
- Аліна Полякова, Президент американського Центру аналізу європейської політики (CEPA);
- Арсеній Яценюк, Голова Верховної Ради України у 2007-08 роках, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради фонду «Відкрий Україну» і Київського Безпекового Форуму.
Трансляція на ресурсах:
YouTube Фонду «Відкрий Україну»: https://bit.ly/2YYesPc;
Facebook Арсенія Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;
Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;
Сайті КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.
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Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.