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четвер, 19 листопада 2020, 10:38
Нацбанк послабив гривню до 28,13
19.11.2020 10:06
Укрінформ
Нацбанк послабив гривню до 28,13
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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