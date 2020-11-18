Корисні властивості малини та смородини. Інфографіка

Малина та смородина - корисні і смачні ягоди, які мають справжнє джерело вітамінів та мікроелементів для людського організму. Крім того, що корисні не тільки плоди, а й квіти, листя, гілки та насіння, які мають цінний терапевтичний засіб.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості цих ягід.

Малина

Малина – напівкущова рослина, яка має вегетативні пагони і здерев’янілі стебла, які утворюють вкорочені квітконосні гілочки. Плоди овальні або майже кулясті жовтого, оранжевого або оранжево-червоного кольору.

Основні діючі речовини: вуглеводи (фруктоза, глюкоза, сахароза), вітаміни (В1, В2, РР, С, фолієва кислота, каротиноїди), мікро- і макроелементи (калій, залізо, марганець, цинк, кобальт), флавоноїди, бензол і його похідні, дубильні речовини, ефірні олії, тощо.

У квітках є урсолова, олеанолова кислоти, α- і β-амірин.

У листі є тритерпеноїди, тригідроксинова кислота, фенолкарбонові кислоти та їх похідні, флавоноїди, глюкозид кемпферолу, гіперозид, рутин, ізокверцитрин, афзелін, астрагалін, тощо.

Споживають у сирову вигляді, заморожують, сушать, виготовляють сироп, варення, повидло, мармелад, сік та перетирають з цукром.

Корисні та лікувальні властивості

Плоди малини, як дієтичний продукт, споживають у натуральному вигляді при анемії, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, для збудження апетиту й поліпшення травлення.

Чай із сушених плодів призначають при різних простудних захворюваннях, який чинить потогінну, анальгезивну і протизапальну дію. Також можна вживати пагони і листя малини, як заварку до чаю, який п’ють при застуді, грипі, знесиленні після хвороби, а також при ревматизмі.

Настій квіток малини вживають при гарячці і геморої, а зовнішньо - при кон’юнктивіті та для промивання обличчя при вуграх.

Олійний настій квіток застосовують при дерматозі, зумовленому укусами комах.

Листя малини мають протизапальні, в’яжучі, антитоксичні та кровоспинні властивості.

Настій листя застосовують при хворобах органів дихання, гарячці, діареї, гастриті, при шлункових кровотечах і геморої, при надмірних менструаціях та проти висипів на тілі. Зовнішньо настій листя застосовують для полоскання при стоматиті, фарингіті й ангіні, для примочок і зрошування при шкірних захворюваннях.

Настій і настойка листя проявляють стресо- й гастропротекторні властивості.

У косметичних цілях використовують плоди, квіти і листя малини. Вони допомагають зберегти пружність і рівний колір обличчя, молодість шкіри, позбавитися зморшок і млявості шкіри. Водночас малина добре відбілює шкіру, видаляє жирність, прищі, приховує плями і веснянки.

Протипоказання

Протипоказана малина при нефриті, подагрі та індивідуальній непереносимості малини. Також при прийомі медикаментів проти згортання крові, не рекомендується вживати малину, так як вона має зворотню дію.

Смородина

Смородина - багаторічна кущова рослина, стебла темно-бурі або червоно-брунатні. Плоди – багатонасінні, кулясті, вкриті залозками, з білуватою плівчастою чашечкою на верхівці. Відомо близько 150 видів роду, а в Україні – чорна, червона та золотиста.

Основні діючі речовини у плодах чорної смородини: вуглеводи (глюкоза, фруктоза, рамноза, сахароза), вітаміни (С, В1, В2, В6, ВС, Е, К), макро- і мікроелементи (K, Ca, Mg, Si, Fe, Na, Mn, Cu, Zn, P, Co, Mo, Cr, Al, V, Se, Ni, Sr, B, Pb), каротиноїди, пектинові речовини, органічні кислоти, похідні бензойної кислоти, кумарини, флавоноли, тощо.

У листі чорної смородини містяться - вуглеводи (седогептулоза, глюкоза, фруктоза), вітамін (С, В1, В2, В6, ВС, Е, К), макро- і мікроелементи (K, Ca, Mg, Fe, Na, Mn, Cu, Zn, P, Co, Mo, Cr, Al, V, Se, Ni, Sr, Pb, B), полісахариди (галактоарабани), каротиноїди, органічні кислоти, амінокислоти, фенольні сполуки, кумарини, тощо.

Споживають: у свіжому вигляді, заморожують, сушать, виготовляють соки, желе, джем, варення, мармелад, повидло, компоти, морси, десерти, соуси, виноматеріали та перетирають з цукром.

Корисні та лікувальні властивості

Плоди смородини використовують для лікування гострих респіраторних захворювань, бронхіту, запалення легень, ангіні та тонзиліті, грипу. Чай зі смородиною рекомендується вживати при застуді, нежиті, кашлі.

Свіжі та сушені плоди застосовують при гіпо- та авітамінозах, гіпохромній анемії, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, печінки, пародонтозі, порушеннях ритму серця, гіпертонічній хворобі, кардіоневрозах, інфекційних захворюваннях, тощо.

Настої і відвари мають сечогінні, антимікробні, капілярозміцнювальні, потогінні, протиалергічні, в’яжучі та тонізуючі властивості та підвищують імунітет. Водночас настої і відвари використовують при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту, шкіри, серцево-судинної системи, а також при атеросклерозі, ревматизмі, подагрі, цукровому діабеті, гіпертонічній хворобі, туберкульозі легенів.

У косметичних цілях використовують свіжі та сухі плоди, а також листя. Вони допомогою виправити дрібні вади шкіри обличчя, вивести веснянки та пігментні плями. Маски з цих ягід очищають шкіру від ороговілих шарів та освітлюють її. Водночас масло насіння чорної смородини застосовують для відновлення шкіри і поліпшення її захисної функції.

Протипоказання

Протипоказана чорна смородина при тромбофлебіті та тромбозі, підвищеній кислотності, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, а також при гастриті.