Чорна п'ятниця 2020 і все, що про неї потрібно дізнатися

Любите шопінг? Тоді ви точно чекаєте, коли почнеться Black Friday 2020. Щороку розпродаж випадає на різні дні. На цей раз вона пройде 27 листопада. Правда, магазини все частіше грають за своїми правилами, тому замість одного дня акція може тривати три або навіть тиждень, але найбільші знижки будуть діяти 27 листопада. Чому щороку акція проводиться в різний час і що цікавого ви про неї не знали? Розповідаємо.

Історія проведення

Офіційно термін Black Friday почали використовувати в 1966 році в США. В Україні, як і в інші країни, акція прийшла звідти. В Америці її проводять на наступний день після Дня подяки. Масштабне американське свято випадає на останній четвер листопада, а розпродаж слід за ним — в п'ятницю. Отже, у акції немає єдиної дати.

Розпродаж проводили і до 1966 року, вперше її влаштували ще в 1860-х після різкого обвалу американського фондового ринку. Назва Блек Фрайдей зміцнилася після того, як поліцейські США почали використовувати це словосполучення. Причиною його використання стали величезні пробки на дорогах і божевільні черги в магазини.

На піку популярності розпродажу у поліцейських було багато роботи — складно контролювати натовп, розігрітий ідеєю скупити все, що попадається на очі.

Цікаві факти про Чорну п'ятницю 2020

Розпродаж здебільшого пройде в онлайн-форматі, що пов'язано з пандемією COVID-19. Інтернет-магазини вже давно дають знижки під час акції, але таких масштабів онлайн-формат досягне вперше.

Розкриваємо найцікавіші факти про Блекфрайдей: