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п’ятниця, 13 листопада 2020, 11:17
Нацбанк послабив гривню до 28,20
13.11.2020 09:49
Укрінформ
Нацбанк послабив гривню до 28,20
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Суcпільcтво
Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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