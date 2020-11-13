Обліпиха та калина: корисні властивості. Інфографіка

Обліпиха та калина є одними з цілющих ягід, які збирають вже останніми наприкінці літа та восени. У обліписі міститься величезна кількість мікроелементів, вітамінів та інших речовин, а калина лікує майже всі жіночі захворювання. Взимку ці ягоди рятують нас від застуди та різних хвороб.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості цих ягід.

ОБЛІПИХА

Обліпиха - це кущ або невелике (4-15 м) дерево з колючими гілками. Плоди в пучках щільно обліплюють гілки, звідти і назва рослини. Цвіте у квітні – травні, а достигає у вересні – жовтні.

Плоди жовтого, оранжевого або оранжево-червоного кольору, кислувато-солодкі на смак із характерним запахом, що нагадує ананасовий.

Народні назви: білотерен, верботерен, дереза, золоте дерево, плоховник жостероподібний, терен таловий, щець саклаковий.

Офіціальною сировиною є плоди, які використовують для одержання обліпихової олії. Крім плодів і олії, з лікувальною метою використовують також кору і листя рослини.

Основні діючі речовини - каротиноїди, багато вітаміну С - до 270 мг%, Е, вітамінів групи В, К1; вуглеводи та споріднені сполуки; органічні кислоти: яблучна, щавлева, винна; дубильні речовини; вищі жирні кислоти; макро- і мікроелементи: K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, B, J тощо. У листі є кумарини, тритерпенові кислоти (урсолова і олеанова), вітаміни С, В1, В2, В6, нікотинова кислота, інозит, фолієва кислота, речовини поліфенольного характеру (кемпферол, кверцетин, ізорамнетин, мірицетин, галова кислота тощо) й інші сполуки.

Кора обліпихи містить серотонін, який можна використовувати як профілактику онкозахворювань.

Споживають у сирому вигляді, сушать, заморожують, переробляють на варення, повидло й желе, перетирають з цукром. Додають у кондитерські вироби, соки, настойки й лікери.

Корисні та лікувальні властивості

Обліпихова олія має протизапальні, полівітамінні, бактерицидні, епітелізуючі, гранулюючі, знеболювальні та антиоксидантні властивості. Її використовують для лікування шкірних захворювань, опіків, саден, загоєння ран, трофічних виразок, хвороб очей, носоглотки (гайморит, хронічний тонзиліт, фарингіт, риніт) і ротової порожнини, лікують пацієнтів із виразкою шлунка, дванадцятипалої кишки, атеросклерозом та у гінекології тощо.

Плоди обліпихи (свіжі або перероблені) у вигляді соку, водного настою, сиропу використовують при застуді, захворюваннях верхньо-дихальних шляхів, виразковій хворобі шлунка, серцево-судинної системи, атеросклерозі, гіпо- та авітамінозі, порушеннях обміну речовин, для зміцнення імунної системи організму. Крім того, обліпиха регулює кров’яний тиск.

Спиртовий екстракт із кори обліпихи рекомендують у комплексі з рентгенотерапією для лікування при злоякісних пухлинах, а відвар кори або настій листя - при діареї та інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Також відвар з листя обліпихи показаний при лікуванні ревматизму.

Протипоказання

Обліпиху не рекомендують вживати тим, у кого індивідуальна непереносимість речовин, що входять до її складу. Також її не можна вживати: при гастриті з підвищеною кислотністю; при запаленні сечового міхура; при проблемі з підшлунковою залозою; при каменях у нирках і сечовому міхурі; при виразковій і жовчнокам’яній хворобі.

КАЛИНА

Калина - рід листопадних дерев і кущів родини жимолостевих. Рід калини нараховує близько 200 видів. В Україні росте два види, а найпоширеніший вид - калина звичайна.

Калина звичайна - гіллястий кущ або дерево 1,5–4 м заввишки. Цвіте у травні–червні, плоди достигають у серпні–вересні.

Офіцинальною сировиною калини звичайної є плоди і кора. У народній медицині також використовують гілки, листя, квітки, насіння калини.

Основні діючі речовини - вуглеводи, органічні кислоти, стероїди, сапоніни, флавоноїди. Корені містять ефірну олію; тритерпеноїди; вітаміни С, К; дубильні речовини; флавоноїди (астрагалін). Гілки містять ефірну олію, до складу якої входить саліцин, дубильні речовини.

Плоди містять: вітаміни С, каротиноїди, високий вміст К, Са, Mg, Fe, Mn, Cu та Zn. J тощо. Насіння містить жирну олію, до складу якої входять такі вищі жирні кислоти, як міристинова, пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева, ліноленова, арахінова.

Споживають у сирому вигляді, заморожують, сушать, протирають з цукром або медом, готують варення, використовують як начинку для пирогів. Також готують сік, мармелад, пастилу, вино, наливки.

Корисні та лікувальні властивості

Препарати з калини звичайної проявляють кровоспинну і слабку сечогінну дії, мають в’яжучі та заспокійливі властивості, посилюють тонус м’язів матки, збільшують тривалість дії снодійних засобів.

Препарати з кори застосовують також при судомах та істерії.

Зовнішньо відвар кори використовується для промивань, обробки ран і виразок, полоскання рота і горла.

Свіжі плоди, перетерті з цукром, а також сік вживають при нервовому збудженні, гіпертонії, атеросклерозі, кашлі, охриплості, хворобах печінки.

Сік плодів калини використовують при раку молочної залози, гіпоацидних гастритах, анемії, набряках, нервових розладах, для профілактики виникнення злоякісних утворень при гастритах з пониженою кислотністю, поліпозі шлунка. Місцево - при екземі, фурункулах, для відбілювання шкіри обличчя.

Плоди калини мають бактерицидну та фітонцидну дію і проявляють сильно виражений інгібуючий вплив на трихомонади та лямблії. Вони також згубно впливають на черевнотифозну і дизентерійну палички.

Екстракти з плодів мають кардіотонічну дію, подібну до дії препаратів наперстянки.

Настій з листя використовують при ангінах, чинить антигельмінтну дію.

Відвар та настій з квіток виявляють відхаркувальний, потогінний ефект при респіраторних інфекціях; в’яжучий - при діареї; зовнішньо використовують при туберкульозі шкіри, діатезі, екземі; відвар з насіння - при диспепсії.

Протипоказання

Протипоказана калина вагітним жінкам, гіпотонікам, людям, що страждають підвищеною кислотністю шлункового соку, хворим подагрою, артритом, тромбофлебітом, при каменях в сечовому міхурі і протоках. Також не можна вживати її при серйозних захворюваннях нирок і людям з різними захворюваннями крові, включаючи тромбофлебіт і лейкоз.