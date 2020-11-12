Мій телефонний друг: в Україні стартував всеукраїнський проєкт дружньої підтримки та інформування людей, що опинилися на самоті

«Мій телефонний друг» — національний проєкт психологічної підтримки осіб, що належать до вразливих груп населення, за допомогою телефонного волонтерства.

Волонтери проєкту, здебільшого молодь, яка пройшла спеціальне навчання, ​регулярно телефонуватимуть ​людям, які опинились в ізоляції внаслідок пандемії коронавірусу — наприклад, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріалі чи інші особливості потребують підтримки та допомоги. Під час дзвінків волонтери діляться корисною інформацією, надають емоційну підтримку та допомагають дізнатись актуальні новини про те, що відбувається в Україні.

Особи з інвалідністю, люди похилого віку та інші особи, що належать до вразливих груп населення, можуть подати заявку на участь у проєкті через безкоштовну гарячу лінію. Команда проєкту проінструктує їх про те, як буде відбуватись спілкування з волонтером. Всі розмови між волонтером та підопічними виключно конфіденційні, ​жодні дані не будуть розголошуватись стороннім людям за умовами підписаної угоди про волонтерство.

Щоб подати заявку та отримати контакти свого волонтера, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію за телефоном 0-800-202-147. Лінія працює з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00.

Команда проєкту рекомендує т​ериторіальним центрам соціальної допомоги, благодійним фондам та громадським організаціям передавати номер телефону безкоштовної гарячої лінії людям, які опинились в ізоляції та потребують психологічної підтримки. Команда проєкту може надати організаціям та установам афіші та брошури для розповсюдження серед населення. Для того, щоб отримати друковані матеріали, зверніться на гарячу лінію або на пошту befriend@volunteer.country.

Контакти проєкту:

Гаряча лінія: ​0-800-202-147​ (з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00).

Сайт: ​https://befriend.volunteer.country/

Пошта: befriend@volunteer.country

Проєкт реалізується Українською Волонтерською Службою та Дитячим фондом ООН за сприяння Міністерства молоді та спорту України ​в рамках національної кампанії солідарності ЮНІСЕФ та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).