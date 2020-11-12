ДЕРЖАВА ЖОРСТКІШЕ КОНТРОЛЮВАТИМЕ ЯКІСТЬ ЗВ'ЯЗКУ

Часто споживачі нарікають на недостатню якість послуг мобільного зв’язку. Абоненти скаржаться на його відсутність або збої в мережі. Виявити й оперативно відреагувати на такі проблеми тепер зможе Система моніторингу якості послуг мобільного зв’язку. За рішенням Уряду її планується створити на базі Державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

Сьогодні на своєму засіданні Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями».

Цією постановою для Українського державного центру радіочастот замість нормативу у 80 % визначено норматив у 30% частини чистого прибутку (доходу), що ним відраховується до державного бюджету.

Завдяки цьому 50% частини чистого прибутку тепер буде направлятись на створення матеріально-технічної бази, необхідної для проведення моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку і доступу до Інтернету.

Це, безперечно, оцінять активні користувачі цієї послуги. Усього в Україні зареєстровано понад 50 млн абонентів мобільного зв’язку.