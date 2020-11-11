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середа, 11 листопада 2020, 13:34
Ощадбанк знизив ставки за іпотекою
11.11.2020 12:30
Укрінформ
Ощадбанк знизив ставки за іпотекою
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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