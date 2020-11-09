Корисні властивості волоських горіхів. Інфографіка
КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ:
- в ядрах волоського горіха є речовини, які необхідні для життя людини - 30-80% жиру, 10-25% білка і 5-20% вуглеводів. Притому, що білок, який міститься в горіху - рівноцінний білку молока і м’яса, але засвоюється набагато легше, завдяки високому вмісту лізину.
- у ядрах зрілих волоських горіхів міститься більше 20 вільних незамінних амінокислот, а також вітаміни B1, B2, C, PP, йод, каротин, залізо, ефірне масло, кобальт, дубильні речовини і дуже коштовна фітонцидна речовина - юглон.
- у ядрах незрілих волоських горіхів міститься: аскорбінова кислота, вітамін РР і Е, а також групи В, вуглеводи, каротин, дубильні сполуки, кверцетин, гіперозід та інші флавоноїди, фітостерин, поліненасичені жирні кислоти, йод, сіль кобальту, кальцію та інших мінералів, ефірна олія, хінони, речовина юглон, у якої відзначають бактерицидну дію, білок.
- у перегородках волоського горіха міститься: глікозиди, алкалоїди, вітамін С, органічні кислоти та йод.
- завдяки великій кількості біоактивних речовин і лецитину волоські горіхи зміцнюють пам’ять, знімають нервову напругу і активують роботу мозку.
- горіхи є цінним джерелом альфа-лінолевої кислоти, достатньо чверть склянки горіхів на добу аби забезпечити організм денною нормою цієї жирної кислоти. А якщо часто та регулярно вживати ці корисної жирної кислоти, то це сприяє зниженню ризику виникнення серцево-судинних захворювань і зміцненню кісткової тканини.
- амінокислота аргінін, яка міститься в горіхах, стимулює розширення кровоносних судин покращуючи прилив крові до м’язів.
- багатий вміст вітаміна Е допомагає жінкам зберегти красу шкіри, волосся і нігтів, а чоловіків захищає від раку простати.
- олія волоського горіха багата на антиоксиданти, вітамін Е, мідь та марганець. Крім того, в епоху Ренесансу художники використовували олію в якості основи для створення масляних фарб.
- відвар листя застосовують у вигляді примочок, що позитивно впливає на загоєння ран, а настій листя - для полоскання порожнини рота і горла при різних запальних захворюваннях.
У 2018 році в країні було зібрано 120 тис. тонн волоського горіха, тож Україна увійшла до трійки світових лідерів з урожаю горіхів, що є третім результатом в світі після Китаю і США. $24,8 млн – рекорд із експорту фруктів і горіхів у 2019 році, притому що найбільше - 64% від усього експорту прийшлося на волоські горіхи. 54,7 тис. тонн волоських горіхів, загальною вартістю $117,8 млн Україна експортувала за перші 9 місяців сезону (жовтень 2019 – червень 2020).