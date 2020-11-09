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понеділок, 09 листопада 2020, 05:08
Кернеса зареєстрували мером Харкова
09.11.2020 00:39
Укрінформ
Кернеса зареєстрували мером Харкова
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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